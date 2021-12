Cervera: "Al final se ha notado mucho la diferencia"

En la sala de prensa del coqueto campo, Cervera expuso sus impresiones de un partido con escasa historia por la enorme diferencia entre ambas escuadras. Un 0-7 que pudo ser aún mayor a tenor de las ocasiones de los gaditanos, que en esta ocasión vistieron de azules.

“Venimos de una racha mala en LaLiga y estos partidos son peligrosos si no los pones de cara”, dijo en primer lugar antes de añadir que “al principio tienes la duda porque dentro de tres días tienes un partido y no sabes cómo se lo pueden tomar los jugadores, pero se lo han tomado muy en serio”, destacaba con cierta satisfacción el técnico del Cádiz CF, sabedor de que no había lugar a un error mayúsculo a manos de un conjunto de Regional Preferente.

El preparador cadista continuaba su análisis de lo sucedido en el césped puntualizando que “hemos marcado pronto y se ha notado mucho la diferencia de categoría a partir de ese momento”, analizó.

Cervera destacó varios aspectos del choque en la capital murciana, con el que el Cádiz CF se ha estrenado en el torneo del ko, pero se queda por encima de todos con el hecho de haber roto de forma rápida la igualdad inicial en el marcador. “La obligación de todos nosotros es la de tomárnoslo como un partido oficial, que es lo que es. Eso no hay que olvidarlo nunca. Son más difíciles de lo que parecen y de lo que dice el marcador al final. Hemos marcado pronto y a partir de ahí lo hemos visto más fácil y ahí se ha visto más de lo que pensábamos la diferencia de divisiones”, remarcaba el preparador del conjunto gaditano en la sala de prensa de la Nueva Condomina.