El ex del Cádiz CF que protagoniza una tremenda pelea verbal en el Mundial de la Kings League

Episodio de máxima tensión con un ex jugador del Cádiz CF, David Barral, en el Mundial de la Kings League, que desembocó en una enganchada del ex profesional del fútbol con Juan Guarnizo. El primero es jugador del 1K, y el segundo, streamer y presidente de Aniquiladores.

Cuando el ex cadista se disponía a abandonar al pista, desde el palco comenzaron los insultos del streamer. Guarnizo llamó de forma repetida "hijo de puta" a Barral y éste le respondió con una agresividad verbal bestial con frases como la siguiente: "me voy a follar a tu madre, maricón".

Guarnizo detalló la causa por la que cargó contra el que fuera jugador del Cádiz CF en la campaña 2017/18: "David Barral le insistió a mi madre ponerse la camiseta de 1K y hasta la pidió una foto, seguramente para publicarlo si nos tocaba enfrentarnos el jueves".

Por su parte, Barral emitió un comunicado en su cuenta X en el que pedía disculpas por lo ocurrido. El ex cadista relató que vio "al presidente de Aniquiladores insultándome sin ningún motivo, con insultos muy graves que no entendí [..] Cansado de tanto improperio, le respondí de la misma manera y me retiré al vestuario".

Este jueves David Barral y Juan Guarnizo dejaron las redes sociales a un lado y se enzarzaron cara a cara. Todo tuvo lugar en el Mundial de la Kings League que se está disputando en México, cuando el partido del equipo 1K, club para el que juega el delantero isleño, contra Cuervos llegó a su fin.

Tras el lamentable episodio protagonizado por ambos, tanto David Barral como Juan Guarnizo han sido sancionados. El jugador de 1K deberá estar ausente y no podrá disputar los próximos cinco partidos de su equipo, mientras que el presidente de Aniquiladores verá cómo su equipo juega con un jugador menos durante tres minutos en su próximo partido. Una sanción muy desigual.