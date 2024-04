Cádiz CF: Galardón para Conan Ledesma

El guardameta titular del Cádiz CF Conan Ledesma recibió esta semana, en el Rosal, en un acto especialmente sencillo y muy emotivo, el premio que le acredita como mejor jugador de la plantilla la pasada temporada.

Para hacer entrega de esta distinción se desplazaron hasta las instalaciones deportivas de El Rosal, donde el equipo gaditano entrena y prepara sus partidos, una delegación de la segunda peña más antigua de las tres que en la actualidad existen en Medina, presidida por su presidente, Tomás González Picardo, y dos de sus socios, Antonio Fernández y José Antonio Estudillo.

Por votación de los socios de la peña 'Sector Búlgaro', Conan Ledesma se erigió en el futbolista más destacado del Cádiz CF durante la pasada temporada 2022-23 que finalizó con la exitosa permanencia en Primera División. El portero está recibiendo varios premios a modo de reconocimiento de su excelente campaña que le llevó a ser elegido como el mejor guardameta de las cinco grandes ligas europeas.

El jugador argentino agradecía el premio y afirmaba sentirse orgulloso de haber conseguido la permanencia la temporada pasada, éxito que pretende repetir este año. "Para mí es un orgullo haber recibido este galardón. No solo por eso sino también por llevar esta camiseta cada fin de semana, recibir este galardón que no solo es mío sino de toda la plantilla y formar parte del equipo más grande que hay. Estoy muy feliz por ello. Llegué aquí siendo un don nadie, como se suele decir, y aunque parezca mentira me he hecho un nombre aquí en el Cádiz. Estamos y esperamos continuar haciendo historia, que, para un cadista y gaditano, aunque nacido en Argentina, como yo, es lo más bonito que hay".