El debut del ex del Cádiz CF Dani Güiza con el Rota

Dani Güiza acaba de comenzar una nueva página en su ya larga historia como futbolista. El delantero ex del Cádiz CF ha debutado con su nuevo equipo, el Club Deportivo Rota, en el grupo X de Tercera Federación, pero no pudo evitar la derrota en Cartaya (2-0) a pesar de intentarlo echando mano de la calidad que tiene, que no se pierde, y que está muy por encima de su físico.

El jerezano firmó esta misma semana por el conjunto verderón, después de dar por acabada su media campaña en las filas de la UD Algaida (División de Honor Andaluza). La opción del Rota y de poder seguir matando el gusanillo en una categoría superior le ayudaron a embarcarse en el proyecto.

Lo de Güiza ha sido llegar y debutar. Germán González, entrenador del Rota, le incluyó en la lista de convocados y a sus 42 años el delantero ha disfrutado de 45 minutos en el feudo del Cartaya, donde no ha podido evitar la derrota de los verderones, que siguen en la pelea por conseguir la permanencia en categoría nacional.

El ex del Cádiz CF indicó durante su presentación que venía a tope para sumar en favor de su nuevo equipo y su convencimiento era total para conseguir que el Rota se quede una campaña más en Tercera Federación. Güiza confía en aportar su experiencia y sus goles para que los verderones vayan escalando posiciones. De momento no lo ha conseguido en Cartaya, pero fue la estrella en la localidad onubense por la de fotos que se hizo y los autógrafos que firmó a la conclusión del encuentro.

"No sé si va a ser mi último equipo, ojalá que no, que pueda estar otro año más y que el equipo siga en tercera división y pueda seguir ayudando. Eso es lo que yo siempre he amado del fútbol y por eso sigo jugando", afirmó en su puesta de largo. Güiza tiene el deseo de lograr el objetivo sufriendo lo menos posible. "Mantener la categoría sin sufrir. Para eso vengo. Vengo a luchar, a seguir creciendo, da igual la edad que tenga y aprender también de mis compañeros".

El próximo fin de semana tendrá tanto el ex cadista como su equipo todo un reto en lo que será su estreno en el Navarro Flores, ya que el rival de los verderones será el líder, el Atlético Antoniano. Qué mejor ocasión para que el jerezano empiece a sumar en favor del que es, por el momento, su último equipo en su larguísima carrera.