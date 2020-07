El Cádiz CF de Cervera toma el testigo

Cinco veces había logrado con anterioridad la afición del Cádiz CF vivir un ascenso a Primera División. Con el profundo dolor que dejó el fallido de 1940 -se escapó en el campo del Mirandilla ante el Murcia-, el cadismo tuvo que aguardar hasta 1977 para asistir al primer ascenso al cielo del fútbol español. Un inexperto Enrique Mateos logró lo máximo con una plantilla de indiscutible calidad. A ese primer salto de categoría le siguieron cuatro más (1980/81, 1982/83, 1984/85 y 2004/05).

El de 1977 no tuvo un inicio muy esperanzador porque hasta la jornada 23ª el equipo no fue capaz de meter la cabeza entre los tres primeros clasificados. Eso sí, cuando lo logró fue para no salir más hasta el final de Liga. La gloria se alcanzó en el último encuentro al ganar 2-0 al Tarrasa con goles de Ortega y Villalba.

ASCENSO DE 1977 Enrique Mateos hizo historia en el Carranza tras ganar 2-0 al Terrasa aquel 5 de junio

El ascenso de 1981 tuvo un valor enorme por la complejidad que lo rodeó. En una Liga con una igualdad extrema, los cinco primeros de Segunda empataron a 45 puntos, acabando el Cádiz de Milosevic en segunda posición tras vencer en la última jornada a un Elche (1-2) al que le bastaba el empate para subir. Zúñiga y Pepe Mejías fueron los goleadores y los encargados de silenciar el feudo ilicitano.

En 1983, la zona de ascenso para el Cádiz fue algo así como misión imposible, pues sólo la alcanzaron dos veces, la segunda de ellas para certificar el ascenso. El Cádiz hizo los deberes superando al Elche (3-1) y se encontró con el ‘regalo’ del Deportivo y el Elche, que fallaron en sus compromisos.

El siguiente salto a la élite nacional se produjo en 1985. Fue muy cómodo y se vio venir -el equipo no salió de la zona de ascenso desde la cuarta jornada- por el excelente trabajo de Benito Joanet. El ascenso se cerró a falta de cinco jornadas para el final a pesar de caer con el Castellón (0-1) en Carranza. Una tarde de llantos por la muerte de un aficionado alcanzado por una bengala lanzada desde Preferencia.

ASCENSOS 1981, 1985 Y 2005 El 'Maracanazo' de Elche, en 1981, el ascenso de la bengala y el inolvidable asalto de Jerez

Antes del de Cervera, el último ascenso cadista era el de Chapín. Junio de 2005 y los amarillos alcanzaban la gloria en Jerez, gracias a los goles de Oli y Paz. El triple empate en cabeza (76 puntos) entre Cádiz, Celta y Alavés permitía al equipo dirigido por Espárrago subir por primera vez a la élite como campeón. Un proyecto y una plantilla preparada, en buena parte, a fuego lento desde que llegó a manos de Jose González para salir del pozo de la Segunda B en 2003.

El de 2020, el de Álvaro Cervera, está por ver en qué posición se consigue, pero por encima de esa estadística se encuentra el hecho de volver ser lo que fuimos entre los grandes.