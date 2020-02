El Cádiz B visita este domingo al Algeciras en un derbi provincial marcado por la necesidad, más acuciante si cabe para el inquilino del Nuevo Mirador, que ocupa la primera plaza de descenso directo a Tercera, la 17ª de la tabla clasificatoria, con 23 puntos, a dos del Talavera, después de encadenar una mala dinámica que le ha llevado a sumar sólo 6 de los últimos 24 puntos en juego.

No obstante, la pobre racha de los rojiblancos no contrasta en exceso con el rendimiento que viene ofreciendo el filial amarillo, que se encuentra en la 11ª posición, con 31 puntos, con seis de renta sobre el citado conjunto toledano, tras amarrar sólo 8 de los últimos 24 puntos. La regularidad de los resultados está siendo hasta la fecha la gran asignatura pendiente, al margen de la capacidad para sorprender en las salidas, no en vano no gana a domicilio desde hace casi cuatro meses.

Con este escenario, el duelo que se disputa en la localidad campogibraltareña se presenta con el atractivo habitual de la rivalidad y un añadido de tensión por lo mucho que se juegan los locales y la pretensión de los visitantes, dispuestos a no empañar en la segunda mitad de la competición la meritoria campaña que están completando pese a su condición de recién ascendidos.

Juanma Pavón no podrá contar para el choque con el juvenil Lautaro, sancionado tras ser expulsado el pasado fin de semana contra el Cartagena, ni con Rivero, lesionado, pero recupera a Saturday, una vez cumplido su castigo federativo.

El entrenador cadista recuerda que “veremos un derbi con algunos jugadores con pasado cadista en el rival” (casos de Braganza y Cuero) y que en el encuentro de la primera vuelta tuvo la impresión de que “el Algeciras es de los mejores equipos que han pasado por la Ciudad Deportiva. Dejó buenas sensaciones. Ha pasado por un bache y creo que merece tener más puntos de los que tiene”.

Pavón asume la dificultad del envite y para ello acude al antecedente más inmediato en el Nuevo Mirador. “Será un equipo difícil de batir, pues en el último partido en casa le ganó al Badajoz de manera solvente. Además, ese equipo apenas le creó ocasiones”.

Además, destaca que “han dado bajas y han firmado jugadores más acordes a la filosofía del entrenador nuevo. Nos encontraremos a un equipo competitivo que se quiere hacer fuerte en casa porque ahí es donde estará la salvación. Es una final para ellos”.

En cualquier caso, el técnico cadista tiene claro que “intentaremos hacer nuestro partido de la mejor manera posible e iremos a por los tres puntos”.