Las ventajas de la moto y cómo elegir la adecuada

La motocicleta es un vehículo sumamente práctico y muy económico. Este medio de transporte es cada vez más común en las carreteras de todo el mundo debido a sus grandes beneficios. Además, se ha convertido en una opción muy demandada entre los más jóvenes.

Si presentas dudas acerca de comprar una moto, o si no sabes qué modelo escoger, este artículo es para ti. A continuación, te presentamos las ventajas que ofrece comprar una motocicleta, y cómo puedes elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades.

Ventajas de tener una moto

Las motos o scooters son uno de los vehículos que nunca dejan de estar de moda, por todas las facilidades que ofrece: precio, comodidad, fácil mantenimiento.... Incluso, muchas personas optan por este vehículo en lugar de comprar un coche.

Precio

La principal ventaja de adquirir una motocicleta es la ventaja económica que supone su compra, puesto que su precio es mucho más barato que el de un coche. Dependiendo de la calidad del modelo, es posible encontrar motos que no pasan de los 2.000 euros. Incluso, si buscas opciones de segunda mano, ¡el precio puede ser menor! Además, el coste de mantenimiento de la misma y el consumo de combustible, es también mucho más barato. Con relación al seguro, el precio de las coberturas de moto es también inferior en los seguros de moto que en los de coche.

Comodidad y maniobrabilidad

La comodidad es otro de los factores que incide en la compra de una moto, por encima de otros vehículos de cuatro ruedas. Con ella, puedes moverte por la ciudad ágilmente entre el resto de coches o camiones que se encuentran en la vía. Asimismo, conduciendo una moto podrás librarte del tráfico, pudiendo ahorrar mucho más tiempo y llegando antes a tu destino.

Es mucho más fácil de aparcar

Las motos ocupan muchísimo menos espacio que un coche, por lo que resulta mucho más fácil de estacionar. No requiere de demasiado espacio para establecerse y puede dejarse prácticamente en cualquier sitio. Al ser pequeña es casi garantizado el hecho de que no molestará a nadie. Además, aparcar una moto siempre es gratis, algo cada vez más imposible para el resto de vehículos que quieren aparcar en las grandes ciudades.

Ahorra tiempo

Las motocicletas son mucho más pequeñas que un coche, por lo que son más ágiles. Además son vehículos portátiles y son mucho más sencillos de conducir. Esto permite ahorrar una inmensa cantidad de tiempo llegando antes a cualquier lugar hacia el que te dirijas, lo que la vuelve ideal para personas de vida atareada y horarios estrictos.

Menos contaminación

Las emisiones de CO₂ de una motocicleta promedio son mucho menores que las de un vehículo más grande, por lo que tienen un menor impacto en el medio ambiente. Una forma de reducir el impacto que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero sería potenciar el uso de las motos por sobre los automóviles, sobretodo, en las ciudades con gran contaminación.

¿Cómo elegir la motocicleta adecuada?

Ahora que conoces algunas de las ventajas más importantes que presenta la adquisición de una motocicleta, hablemos sobre cómo elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades, y los factores a tener en cuenta antes de comprar uno de estos increíbles medios de transporte.

¿Qué uso tendrá la moto?

Si el entorno donde planeas movilizarte es una ciudad, la scooter es la indicada para ti, puesto que es la opción más económica y práctica. Estos modelos son fáciles de conducir, son automáticas, de mantenimiento limitado y con una buena capacidad de carga. Por otro lado, si un día combinas tanto la ciudad como la carretera, un modelo mixto podría ser una mejor opción, tal vez una moto 125 cc se ajustaría a tus necesidades.

¿Eres experto o principiante?

La moto más conveniente dependerá completamente del nivel de experiencia que tengas conduciendo este tipo de vehículos. Una moto ligera y no muy alta es la mejor opción si no eres muy experimentado, con un motor no mayor de 600 cc y una potencia de no más de 70CV.

¿Cuál es tu presupuesto?

Si dispones de un presupuesto elevado, podrás elegir el modelo nuevo en función de tus gustos y especificaciones sin ninguna limitación. Sin embargo, si no cuentas con demasiado dinero, una moto de segunda mano será una muy buena opción. Su oferta es cada vez más grande, y para los principiantes, una moto usada es la mejor opción.

Sin duda, una motocicleta es una muy buena inversión para aquellos que deseen un medio de transporte práctico, barato, cómodo y sencillo.