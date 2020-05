El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, cree que el recorte que se debe producir en los remanentes no afectados de las universidades andaluzas se haga de una manera proporcional al presupuesto que tiene cada una. Esta es la vía que defiende las que tienen un tamaño pequeño o mediano frente a otra de las posibilidades, que se haga en función del dinero que tenga cada una como remanente no afectado.

Cabe recordar que el consejero de Universidades, Rogelio Velasco, informó este jueves a los rectores de las universidades públicas que la Junta de Andalucía ha decidido reestructurar el presupuesto para la cobertura de un Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19, tal y como el presidente, Juan Manuel Moreno, anunció el miércoles en la Cámara autonómica, y que se dotará con un total de 700 millones de euros. De esta cantidad, 135 millones de euros, casi el 20% se detraerán del sistema púbico andaluz,cuando el presupuesto total que destina la Junta a estas instituciones es de un 3,5%.

Piniella afirma que de momento lo que han recibido es la cuantía global que se va a detraer pero no el reparto y cómo va a afectar a cada universidad. En estos momento la Universidad e Cádiz tiene unos 50 millones en remanentes no afectados, es decir, una especie de colchón económico pero del que no puede disponer al menos que tenga autorización de la Junta. Lo que vayan a recibir de menos por parte de la Administración autonómica, lo podría completar de esos remanentes.

El rector insiste en que la quita no debe ser según los que tengan más remanentes afectados "porque con eso se castigaría al que lo ha hecho bien estos años con unos presupuestos austeros", como ha sido el caso de Cádiz.

Aquí hay otro problema y es que hay tres universidades que no tienen un euro en esos remanentes. En este caso son las de Huelva, Córdoba y Pablo Olavide, "por lo que el resto de las que tenemos remanentes tendríamos que pagar a escote lo que les quitaran".

Piniella lamenta que vaya a ser el segundo año consecutivo en el que haya que tirar de estos remanentes no afectados y señala que, a falta de que les den más detalles, confía en que todo lo programado y presupuestado pueda seguir adelante.

Para ello, el martes va a haber una reunión con los gerentes de todas las universidades públicas y el jueves, de nuevo Rogelio Velasco mantendrá un encuentro telemático con todos los rectores en el que confían que se pueda entrar más en detalle en cómo va a afectar a cada una de las diez andaluzas.