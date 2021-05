La tramitación del contrato de autobuses arrancará en verano

Martín Vila: “El PSOE y Mara Rodríguez no tienen ni idea de gestión municipal”

El concejal de Movilidad ha querido ser contundente respecto a las críticas vertidas por el PSOE en relación al retraso en la licitación del contrato de autobuses. “El servicio no es un despilfarro, sino todo lo contrario, está por debajo de la media española respecto a costes”, ha asegurado amparándose en la auditoría que se realizó del funcionamiento del transporte urbano.

Vila no esconde su sorpresa por las críticas de los socialistas, “que demuestran que el PSOE no es que esté perdido, sino que no tiene ni idea de gestión”. “Todos los servicios públicos, transporte, limpieza, mantenimiento urbano… tienen un coste, y ese coste lo asume la administración, porque todo eso tiene una función social importante”, explica Vila, que insista en que el PSOE y su portavoz en el Ayuntamiento, Mara Rodríguez, “demuestra que no tiene ni idea de la gestión pública al decir que el Ayuntamiento podría haberse ahorrado 12 millones de euros”. “Antepone el criticar por criticar al hacer una oposición constructiva. Se retrata sola”, concluye.