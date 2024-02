“Lo más bonito de mi trabajo es la satisfacción de poder ayudar a una persona, la vocación de servicio”

¿Cómo es el trabajo de un cirujano del Hospital Virgen del Camino de la localidad de Sanlúcar?

–Para mí es una profesión apasionante, porque te da la oportunidad de ayudar a las personas. Y realmente la vocación médica está en ayudar a las personas. No me gusta hablar de pacientes porque aquí estamos para tratar a personas.

La cirugía es una especialidad completa porque tiene aspectos médicos, aspectos humanos, aspectos técnicos y te da la oportunidad de curar y de hacer a las personas recuperar su día a día y su salud.

Yo recuerdo mucho un profesor mío que decía, que nos decía siempre, no dejéis de ser humildes y no perdáis nunca la visión humana de la medicina. Para mí la humanidad y la medicina son lo primero.Una persona entra un quirófano y solamente el hecho de sentirse desnudo, sin ropa, ya le hace sentirse vulnerable. De ahí la importancia de ser delicado en ese momento, hacer que la persona se duerma pensando que está rodeado de amigos, que está en un entorno favorable, que no se va a morir, que lo vamos a cuidar, que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos. Inspirar confianza a los pacientes es vital.

Esto es una de las grandes ventajas que tiene trabajar en un hospital como este.

Mi experiencia en centros más grandes es algo más fría.

–Dentro de un quirófano, el trabajo en equipo tiene que ser muy importante.

–Exacto. Es muy importante. Antiguamente el cirujano era el líder absoluto y la única persona importante dentro de un quirófano. Eso ha pasado a la historia. Ahora mismo la decisión es compartida. Tener un equipo que te apoye, enfermeras, anestesistas, auxiliares, que el compañero que está interviniendo o ejecutando la intervención contigo, sea uno más en la ejecución del procedimiento, es una de las grandes ventajas, un gran aspecto evolutivo en nuestro trabajo diario.

Ahora en cirugía y en medicina en general se habla mucho de decisiones compartidas. Las decisiones compartidas abarcan tanto la decisión, al hablar del tratamiento, explicándole al paciente lo que vamos a hacer con él, cuáles son nuestros objetivos, explicarle cómo vamos a resolver sus problemas, qué pensamos que puede aportarle mejor, dejando que el paciente opine.

Eso mismo se traslada al equipo quirúrgico. Nosotros discutimos todos los casos, lo hacemos a diario, hablamos de nuestros pacientes, de lo que nos preocupa, de los aspectos técnicos. En el momento del quirófano eso se refleja, porque hay una conjunción y una sincronía.

Yo les digo a las enfermeras que empiezan en la instrumentación que estar en un quirófano es como una danza, que tiene que haber armonía, que nada tiene que vibrar, que es como si hubiera una música y tú la estuvieras siguiendo. El procedimiento tú lo tienes que tener en la cabeza de tal forma que fluya y eso es posible cuando tu equipo está contigo. Me encanta la metáfora de la danza y la cirugía, Y es la forma de hacer que salga todo correcto.

Estas cosas a mí me emocionan porque yo realmente soy un emocionado en mi profesión.

Esta vocación es algo que llevo dentro gracias a mi familia, gracias a mi vocación médica y gracias a mis principios. Es muy importante tener principios y ser fiel a ellos. Yo el humanismo cristiano lo reflejo en mi día a día. A mí me hace ser grande.

Aquí en Sanlúcar yo intento ofrecer todos los aspectos de mi especialidad siempre y cuando estén al máximo nivel. Además, yo intento siempre tener un trato muy cordial y cercano con mis pacientes.En este hospital realizamos cirugía de vanguardia y de primer nivel.

–Dentro de sus más de 20 años de experiencia, ¿hay algo que quiera que recuerde como inolvidable, o un hito, o un punto a destacar en su carrera que nos pueda contar?

–Me quedan caras, me quedan personas, me quedan momentos y siempre han sido la satisfacción de la persona de sentirse bien tratada algunas veces porque le hemos resuelto un problema o en otras ocasiones porque le hemos dado cariño cuando la persona sabía que estaba en su último momento, cuando la persona se siente querida te mira de una forma inolvidable.

Lo más bonito de mi trabajo es la satisfacción de poder ayudar a una persona. La vocación de servicio.

–¿Cómo transmitirle seguridad a un paciente que se tiene que someter a una cirugía?

–La cirugía es una especialidad que se parece en algunos aspectos a la ingeniería.

El cirujano que es efectivo en su trabajo es una persona que sabe lo que va a hacer. Cuando la persona capta esa seguridad en ti, le transmite seguridad.

Yo nunca entro en un quirófano con dudas. Las resuelvo antes del quirófano o toco la campana de ayuda para donde haga falta, pero entro siempre sabiendo que voy a hacer lo mejor.

En este Hospital realizamos todo tipo de cirugías, como, por ejemplo, cirugías muy complejas de páncreas, a pacientes a los que curamos y/o les damos una calidad de vida impresionante.

Estoy orgulloso de trabajar con la gente que trabajo, que me parece muy bonito poder trabajar en un hospital de estas dimensiones, con la cercanía y las posibilidades que da.

Llevo 27 años trabajando para Hospitales Pascual y siempre me he sentido muy bien tratado. He podido realizar de la mejor forma mi profesión, mis pacientes han estado bien atendidos, no he defraudado a mi vocación, no he defraudado a mis principios y he podido llevar adelante la calidad y la cercanía. Eso es lo máximo que puede conseguir un médico en un grupo hospitalario.