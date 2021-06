Cinco reglas que tendrán que cumplir todos los pasajeros de los cruceros post covid

Los 1.800 pasajeros que llegaron esta mañana a Cádiz a bordo del Mein Schiff 2 lo podrían contar en primera persona, pero seguro que antes de subirse al buque y entrar por primera vez en sus camarotes han tenido que ponerse al día de una serie de obligaciones que les impone el protocolo vigente.

Y con la amenaza de que se quedan en tierra y se les prohíbe el embarque tras una escala si se salen de la burbuja asignada o si se detecta que han mantenido algún tipo de contacto personal con alguien extraño al buque, mejor será que cumplan estrictamente y memoricen una serie de pautas o reglas que deben conocer todos los que se quieran convertir en cruceristas post covid. Las rutas, los aforos, el sistema de embarque, las distancias de seguridad, las comidas, las excursiones y la desinfección han tenido que adecuarse de urgencia para que las navieras pudieran surcar, por fin, los mares y tocar puerto.

La primera novedad es que muchas navieras han creado aplicaciones móviles para facilitar un embarque seguro. La de MSC se llama, por ejemplo, MSC for me y sirve no sólo para el embarque o desembarque escalonado sino también para evitar el contacto personal. En segundo lugar, las mascarillas son obligatorias en todos los espacios comunes del barco, salvo en la piscina. En tercer lugar, los cruceros deberán respetar el 75% del aforo que les impone la nueva norma, incluyendo en esta cifra a la tripulación, que en el caso del Mein Schiff 2 es de 600 personas. En cuarto lugar, los turnos de comidas son mucho más exigentes y desaparecen los buffets, que son sustituidos por la atención personalizada. En quinto lugar, prohibido bajar sin excursión, por lo que serán muchos los pasajeros que preferirán quedarse a bordo disfrutando del entretenimiento que le ofrecen los grandes cruceros.