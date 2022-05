“Convertiremos al puerto de Cádiz en la puerta de entrada a Europa”

El grupo logístico argentino PTP ha decidido dar el salto a Europa y ha elegido la dársena de La Cabezuela, en Puerto Real, para la puesta en marcha de sus primeras instalaciones en el continente: una planta frigorífica y otra de almacenamiento de graneles y mercancía general

La planta frigorífica que prevé construir PTP Group supondrá la inversión en tres fases, entre 2022 y 2027, de 9,6 millones de euros. La planta de almacenamiento de graneles y mercancía general, que se construirá en una parcela de 39.000 metros cuadrados, requerirá una inversión también se distribuirá en tres fases, en este caso entre 2022 y 2026, y alcanzará lo 6,9 millones de euros. Esta nave se empleará para el almacenamiento de productos de consumo humano y animal, además de abonos y fertilizantes. En total, una inversion de 16,5 millones de euros.

“¿Y por qué Cádiz?”. Esta fue la primera pregunta que le formula este Diario al presidente de PTP Group, Guillermo Misiano, en una entrevista que tuvo como escenario el Hotel Parador Atlántico.

La inversión total que PTP Group ha proyectado para Cádiz ronda los 16,5 millones

Misiano se encontraba esta semana pasada en Cádiz junto al que será el CEO de su compañía en España, Diego Nieves, donde ha manteido diversos encuentros con la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, así como con el presidente de la Confederación de Empresario de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, y el presidente de Apemar, Bernardino Copano.

Misiano no lo dudó ni un sólo instante. Directamente confesó que fue Teófila Martínez la persona que “nos puso a Cádiz en el radar porque esta ciudad no la teníamos en el mapa de nuestro proyecto”.

El presidente de PTP admite que cuando se piensa en el sur se le vienen a la mente dos puertos, el de Algeciras y el de Tánger,. “Cädiz nunca fue una opción para nosotros, pero fue gracias a una misión comercial protagonizada por la APBC cuando pusimos a Cádiz en nuestro radar. Y cuando descubrimos lo que había aquí nos preguntamos que dónde estaba el problema. Esto era demasiado bueno para ser verdad”.

Inmediatamente Misiano afirma que la Autoridad Portuaria puso a su servicio todas las herramientas necesarias para poder materializar esta millonaria inversión de la que espera que no sólo se beneficie el puerto de Cádiz sino, por extensión, toda Andalucía.

El máximo mandatario de esta compañía argentina narra que hace aproximadamente tres años cuando empezaron a calibrar la posibilidad de aterrizar en Europa.

Cabe recordar que PTP Group es un operador portuario y logístico que trabaja habitualmente en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Desde allí han desarrollado una cadena logística para vincular toda esa región central de sudamérica con los mercados mundiales.

“Llevábamos tiempo viendo que estaba cambiando las fórmulas de comercialización y que, con las nuevas tecnologías, todo iba más rápido de lo que uno puede procesar. Empezamos a ver que nuestros clientes querían estar cada vez más cerca y con sus productos más cerca de los grandes mercados de consumo europeos”.

Pero llegó una pandemia que reforzó el concepto del just in time o, lo que es lo mismo, ya, para ya mismo. Fue entonces cuando se tuvieron que replantear nuevas fórmulas para vincular el mercado sudamericano con Europa aprovechando la red ferroviaria, pero había que elegir un hub donde capitalizar esta idea. Y fue ahí donde surgió Cádiz, y más concretamente la dársena de Cabezuela de Puerto Real.

Fueron decenas de videoconferencias con Teófila Martínez que, desde Cádiz, “nos contaba todos los beneficios de su puerto: La Cabezuela, el puerto de Cádiz, la nueva terminal de contenedores”. Pero el mayor atractivo era la futura conexión ferroviaria, ya en obra, y que podría estar en funcionamiento en año o año y medio aproximadamente.

Esta compañía tiene intereses y proyectos en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay

Y lo tienen claro, sin tren no había inversión. Y ha sido en esta visita que han realizado a Cádiz cuando han conocido y han podido tocar la obra del tren in situ. “Es una realidad. Puede tardar seis meses más o seis meses menos, pero no es ciencia ficción”.

El tren era y es elemento indispensable en la cadena logística que plantea montar PTPdesde Cádiz y con destino al resto de Europa.

Todas sus mercancías entraban por puertos como Amberes, Amsterdam, Rotterdam o Hamburgo. Han hecho cuentas, han trazado líneas y han podido comprobar que Cádiz es el punto más cercano del punto de origen de sus mercancías.

Sus “mercaderías” (usando la terminología argentina del propio Guillermo Masiano) llegarían a Cádiz, con un tren a 50 metros del cantil, y, desde Cabezuela, al resto de Europa.

Masiano no se anda por las ramas y confiesa que ya tenía en cartera otras opciones para su proyecto e inversión en el norte de España. Aquí vieron pronto que Cádiz puede ser perfectamente la puerta de entrada para la distribución en Europa. “Y creo que que es el secreto mejor guardado de Cádiz. Su enorme potencialidad que, puede, que ni los mismos gaditanos sean conscientes”. Sobre todo, según el presidente de esta compañía, con el mercado sudamericano. “Es el punto más cercano. Hay que pensar que hace casi 500 años era la puerta de entrada del mercado de las américas y de toda la riqueza que llegaba de allí y que entraba por Cádiz y se distribuía por toda Europa”.

“El mundo no ha cambiado y los continentes siguen estando a la misma distancia”, asienta Guillermo Masiano.