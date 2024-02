“Los profesionales son el sostén del sistema y hay que cuidarlos, reconocer su valía y profesionalidad”

-Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el personal de la sanidad pública en la actualidad?

–La falta de personal, sin duda alguna, es lo más urgente de corregir. Las plantillas estructurales necesitan reforzarse en todos los centros y en todas las categorías profesionales, desde facultativos hasta el personal de mantenimiento. Con la pandemia de Covid-19 se le vieron las costuras al sistema y ahora nos encontramos con unas listas de espera interminables, profesionales cansados y frustrados, ciudadanos molestos por los retrasos en las citas médicas…

–Pero la Consejería de Salud dice que nunca ha habido tantos profesionales en el SAS…

–Porque cuentan los contratos temporales, que son solo refuerzos. La Administración sanitaria va parcheando la situación con contrataciones temporales y precarias, que no sirven para resolver la demanda asistencial que merece la ciudadanía. Además, hacen que los profesionales prefieran otros destinos, mejor remunerados y con contratos más estables, por lo que hace más difícil encontrar profesionales dispuestos a venir a nuestra sanidad pública. No se cubren las jubilaciones, ni las bajas, ni los permisos ni las reducciones de jornada. Lo que hace falta es fortalecer las plantillas estructurales, las que permanecen. Es lo que hemos estado reclamando con nuestra campaña ‘No más zuecos vacíos’ durante todo el año pasado, en todos los hospitales de la comunidad autónoma.

–Las agresiones al personal del SAS sigue siendo, lamentablemente, una realidad. ¿Cómo se puede resolver esta lacra?

–El hecho de que el sistema no funcione correctamente por la falta de personal (a pesar de la dedicación y profesionalidad de los trabajadores) hace que aumente la agresividad entre algunos usuarios. La gente la paga con quien tiene delante, no con los responsables de todo esto. Sin embargo, no sirve de justificación. Las quejas de los usuarios han de canalizarse a través de otros medios, sin usar la violencia, ni verbal ni física. Pero además, en CSIF consideramos que la Administración debe revisar sus protocolos ante agresiones, que no están dando sus frutos, debe presionar para que los episodios violentos tenga mayores castigos y no salgan tan ‘baratos’, y se ha de reforzar los centros sanitarios con personal de seguridad que, al menos, disuada al usuario de ejercer violencia contra los profesionales.

–¿Qué ofrece CSIF a diferencia de otros sindicatos a la hora de representar a los profesionales del SAS?

–Somos un sindicato independiente, sin una ideología propia, que defiende y representa a todas las categorías profesionales, sean de índole sanitaria o no, como lavandería, mantenimiento, administración, etcétera. Conocemos de primera mano sus inquietudes, sus problemas, porque somos muy cercanos; les escuchamos y movemos todo lo necesario para buscar soluciones. Además, seguimos luchando para avanzar, con más derechos y mejores condiciones laborales para todo el personal del SAS. Los profesionales son el sostén del sistema y hay que cuidarlos, reconocer su valía, su vocación y profesionalidad ante los obstáculos que pone delante la Administración.