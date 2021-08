"Es peligroso lanzarse desde el Puente Canal porque hay factores de riesgo que no controlamos"

Ojo con tirarse desde el Puente Canal. No basta con el impulso y la caída, hay que tener una prudencia extrema, si finalmente se está dispuesto a realizar esta acrobacia.

Lo advierte desde Protección Civil su coordinador, José Manuel Calvo, al que le llama la atención "de lo osada que es mucha gente al correr este tipo de riesgos, que son los que después provocan situaciones de emergencia".

Recuerda que "en los treinta años que llevo en este trabajo se han producido accidentes por tirarse desde el Puente Canal, algunos muy trágicos provocando la muerte o casos de tetraplejia por el impacto del cuerpo en el agua".

"La gente se cree que tiene un control de su entorno mayor de lo que es posible. Tu puedes coger un coche y existe la variable no controlada que es toparte con otro y si no se presta atención se produce el accidente. Aquí es lo pasa. Hay que ver las variables posibles, porque al lanzarse al agua desde esta altura intervienen diversos factores que no se calculan. Habría que hacer antes un análisis de riesgo, como la velocidad de impacto o la resistencia del cuerpo", destaca Calvo.

Para el coordinador de Protección Civil "la gran mayoría debe saber el riesgo de accidente que tiene esta zona. En todo caso esta es una situación, como otras que ocurren en materia de seguridad, que debería de ser trasmitida de padres a hijos, junto a la obligada llamada a la prudencia".