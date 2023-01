El nuevo tablero político en Cádiz

El tablero de las elecciones municipales tiene piezas absolutamente novedosas con respecto a las que hubo en 2019. Ni una sola de las personas que concurrieron como cabezas de lista hace cuatro años van a repetir para el mes de mayo. Esa renovación y la salida del alcalde José María González ‘Kichi’ hace de estas elecciones una de las más abiertas y con una predicción mas incierta.

También es la primera vez en muchísimos años que en los partidos no hay ni una sola mujer encabezando las listas en aquellos partidos o formaciones que pueden tener una mayor posibilidad de entrar en la Corporación.

¿Quiénes son los candidatos que optan al inmenso reto de dirigir la ciudad durante los próximos cuatro años?

David de la Cruz Adelante Andalucía

A sus 35 años, este periodista ha sido designado el sucesor de Kichi, el heterodoxo alcalde que ha comandado la ciudad durante los últimos ocho años. De la Cruz ha trabajado durante todo este tiempo entre bastidores, en la sombra, como responsable de los discursos del alcalde. Tiene el reto mayúsculo de conseguir retener la Alcaldía para su formación y, también, se enfrenta a la inestable comparación con un hombre que, desde luego, ha demostrado en lo personal mucho carisma. De la Cruz no es Kichi ni pretende serlo y tratará de escribir su propia historia pese a que la sombra del todavía alcalde es muy alargada, tanto para lo bueno como para lo malo. El candidato ya ha avanzado alguna propuesta como la creación de unos canguros, psicólogos y dentistas municipales. De los actuales miembros del equipo de Gobierno habrá gente que no va a seguir, pero una de las personas que va a tener un peso importante en el futuro será Lola Cazalilla.

En Adelante Andalucía hay una cosa importantísima por resolver y será si vuelven a presentarse unidos a lo que ha sido hasta ahora Ganar Cádiz y que, desde hace poco se llama Izquierda Gaditana: el candidato está por la labor pero todavía quedan muchas cosas por resolver.

En el caso de que no se consiga la confluencia, guardan un as en la manga y es la posibilidad de que Teresa Rodríguez, retirada de la política institucional, pueda ir como número 2 en las listas municipales para tener un mayor tirón electoral.

Bruno García. Partido Popular

Es el último de los candidatos que se ha hecho público. El Partido Popular ha estado deshojando la margarita hasta el último momento y ha puesto en manos de este jerezano de 43 años el objetivo de recuperar la Alcaldía que durante 20 años ostentó Teófila Martínez. Precisamente Bruno García León es una persona que echó los dientes políticos en el equipo de Gobierno de la líder popular entre 2007 y 2015. Tras estar en la oposición, ahora es parlamentario andaluz y presidente provincial del PP. Su partido lo ha elegido tras un amplio debate y donde había otras personas que también podían recibir este cometido.

Sin embargo, el PP ha visto en Bruno, entre otras cosas, que representa la transición perfecta entre el teofilismo y el espíritu renovador y moderado de Juanma Moreno. En su primer discurso como candidato ya se pudo ver un poco de eso. La ola política parece que viene favorable al PP pero unas elecciones municipales son diferentes a cualquier otro aspecto. Sin embargo, Bruno García tratará de llevar a la práctica la fórmula de Juanma Moreno que tan bien rédito electoral le ha dado a su partido. Entre las personas que van a estar con del, se da casi por segura la presencia de los otros dos aspirantes al trono, José Manuel Cossi y el que fuera candidato en 2019, Juancho Ortiz.

Óscar Torres. PSOE

El PSOE ha tenido que nadar en aguas revueltas en los últimos cuatro años, donde ha prolongado una travesía en el desierto que se va a ir como mínimo hasta los 28 años desde que Carlos Díaz abandonara la Alcaldía en 1995. Los malos resultados del PSOE en 2019 hicieron que su líder, Fran González, ni siquiera recibiera el acta de concejal. Mara Rodríguez fue la que tomó el relevo y el liderazgo de un grupo municipal que en el pasado mes de enero saltó por los aires por diferencias con la organización socialista y tres de los cinco ediles, entre ellos Mara Rodríguez, dejaban el Ayuntamiento. A partir de ese momento Óscar Torres recibió la portavocía de una manera que parecía interina hasta llegar a las elecciones municipales. Torres fue ganando peso poco a poco de manera interna y participó también en negociar y apoyar los presupuestos del equipo de Gobierno. Frente a las oposiciones de Fran González y Mara Rodríguez mucho mas agresivas, la de Óscar Torres se ha movido mas por la no confrontación.

Los planes iniciales en el PSOE eran que el actual subdelegado del Gobierno, José Pacheco, fuera el que encabezara la lista socialista. Sin embargo, la negativa de éste a asumir esta responsabilidad hizo que fuera el propio Óscar Torres el elegido, con primarias de por medio en las que venció a Rosa de la Flor. El PSOE aparece con pocas posibilidades, pero en un escenario tan abierto, este militante socialista que le viene de familia y hombre muy activo en el deporte femenino de la ciudad, una carambola a muchas bandas podría hacerle tocar el poder.

Juan de Dios Sánchez. Ciudadanos

Ciudadanos , desde que Albert Rivera se hiciera el harakiri tras las primera de las dos elecciones generales que tuvieron que celebrarse en 2019, ha tenido una caída en picado y está desapareciendo de todas las instituciones, incluyendo aquellas en las que ha formado la coalición de Gobierno. La responsabilidad de evitarlo ha recaído en Juan de Dios Sánchez, ingeniero y que también fue parlamentario andaluz. Su nombramiento fue en absoluto silencio como el que esta teniendo hasta ahora el propio candidato. Lucrecia Valverde y Carmen Fidalgo han tratado de defender el fuerte en el Ayuntamiento tras la salida abrupta del Domingo Villero, el cabeza de lista de 2019, que se fue nada mas empezar el mandato al grupo no adscrito.

Francisco Miguel Martín. Vox

El ascenso generalizado que ha tenido Vox estos años a nivel nacional y en muchos puntos de la provincia ha pasado absolutamente desapercibido en Cádiz. Hasta ahora, elección tras elección no consiguen salir de ese papel absolutamente secundario y sin relevancia en la capital gaditana. Tras la experiencia fallida de la ex concejala del Partido Popular Ana Peral hace cuatro años, el partido de Abascal ha encomendado la tarea de intentar entrar por primera vez en la Corporación Municipal a Francisco Miguel Martín Rivera, arquitecto de 51 años de la Diputación Provincial y coordinador local de esta formación. Martín sabe que Cádiz es una plaza complicada donde hasta el momento no ha conseguido penetrar con la fuerza que lo ha hecho en otros sitios y uno de los objetivos será conseguir más del 5% de los votos y aspirar a, por lo menos, entrar en la Corporación Municipal, aunque no está nada claro.

Ismael Beiro. Cádiz sí

La propuesta más exótica viene por parte de Ismael Beiro, un hombre sin carrera política hasta ahora y que saltó a la fama allá por el año 2000 cuando fue el primer ganador de Gran Hermano. Tras aquel periplo y llegar a ser pregonero del Carnaval en 2001, Beiro se mudó a Madrid donde ha estado viviendo y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. Esta ha tenido un poco de todo y ha ido desde empresario, con muchos negocios relacionados con la hostelería y algunos radicados en Cádiz, monologuista e incluso autor de un libro sobre inversiones. Beiro aterriza en Cádiz, según dijo en la presentación pública, que tuvo, para gestionar Cádiz como una empresa.

Asegura no tener ideología ni de izquierda ni de derechas, aunque el partido que ha formado, que recibe el nombre de Cádiz sí, está en una coalición con Andaluces Levantaos.

Su candidatura ha generado expectación nacional porque todavía sigue teniendo un punto mediático.Beiro, que no está entrenado todavía como político, tiene que tener cuidado con lo que dice públicamente porque ya ha tenido alguna declaración que le ha jugado una mala pasada.

El gran hermano tiene el reto de tratar de entrar en el Ayuntamiento de Cádiz pero ante que todo eso, debe tener como objetivo que el votante y la ciudadanía cambie la percepción que tiene de él de personaje televisivo para que sea visto como un proyecto serio para la ciudad.

Beiro se ha rodeado de gente que viene de otros partidos, como la ex socialista Alicia Rodríguez Aragón, que ahora mismo es su mano derecha. Están convencidos de que van a entrar en el Ayuntamiento tras las elecciones de mayo, dándose la circunstancia de que incluso puedan tener la llave del gobierno en sus manos. Hacia donde gire la llave sólo lo saben ellos.

Eugenio Belgrano. Ahora Cádiz

Tras ir como número 4 por Ciudadanos en las anteriores municipales, Eugenio Belgrano da el salto liderando una plataforma ciudadana que se ha convertido en partido. Con un corte populista y participativo, es otra de las propuestas que llegan sin definirse políticamente en la izquierda, el centro o la derecha.Hasta ahora ha tratado de hacer bastante ruido con movilizaciones como la que llevó en Eléctrica de Cádiz por la subida del precio de la luz.

Empresario que ha tenido varios proyectos relacionados con el patrimonio y la movilidad, Belgrano se ha hecho con un grupo fiel que lo secunda, pero ahora tendrá que traducir eso en votos para intentar entrar en el Ayuntamiento de Cádiz.

Su campaña se va a ver dificultada por un proceso judicial en el que se ha visto envuelto por un tema de delito continuado contra el patrimonio. El juicio será en unos días.

Por decidir. Izquierda Gaditana

Esta coalición es la que se ha creado para unir a Ganar Cádiz, Izquierda Unida, Podemos, Equo y Alternativa Republicana y entre sus miembros hay parte del actual equipo de Gobierno, Esta formación tiene dos cosas por decidir fundamentales. Para empezar quién va a ser candidatos, puesto que será elegido la próxima semana en asamblea. Entre ellos están Helena Fernández, actual concejala de Servicios Sociales , y el dirigente vecinal Paco Gómez. La otra decisión es saber si van a unirse a Adelante Andalucía o no. El problema es que en este partido se encuentra Teresa Rodríguez, que fue expulsada de su grupo parlamentario andaluz por Podemos e Izquierda Unida y hay ciertas reticencias a la unión. Sin embargo, nada más que por un interés electoral, están condenados a entenderse antes o después de los comicios en el caso de que exista de nuevo la posibilidad de formar gobierno.