El mercado inmobiliario en Cádiz, "en estado de shock"

El sector inmobiliario es uno de los más vulnerables en tiempos de crisis. En estos momentos, debido a la pandemia del coronavirus, el mercado se ha paralizado de golpe. Ramón Rodríguez de Trujilo, propietario de Inmobiliaria Hispania, dice encontrarse "en estado de shock, parado al 100 %. Estamos acabando las operaciones que ya estaban en marcha, pero con cero visitas y las oficinas cerradas". Este es el panorama en los primeros días de la alarma nacional. La situación "podrá resistirse un tiempo, pero no muchos meses. Tenemos más de 20 empleados, pero no se puede hacer magia", apunta. Aunque bien es cierto que Hispania "puede tener más aguante, por su experiencia. Tenemos recursos. Otros colegas, por desgracia, no pueden decir lo mismo y la situación es muy seria", añade.

Expertos en el sector inmobiliario a nivel nacional estiman una caída en la compraventa del 60 por ciento. Rodríguez de Trujillo avisa de que puede ser "una caída más elevada" si la parálisis por la pandemia se mantiene varios meses. El sector está "bloqueado" y los consumidores "no van a comprar nada que no sea básico para sus vidas".

"Estábamos en disposición de contratar gente porque se preveía un buen verano"

Dice el propietario de Hispania que en los últimos meses en Cádiz se estaba produciendo un mercado "estable y sano, y cuando digo sano me refiero a personas con sus ahorros y con operaciones financieras correctas, sin riesgos". Compradores de Cádiz o gaditanos que viven fuera y que tienen intención de regresar en un futuro. "También en los últimos meses hubo una caída, no alarmante, moderada, debido a la inestable situación política del país", destaca. Aún así, Hispania, "y otras empresas asociadas", estaba "en disposición de contratar gente porque se preveía un buen verano".

A las inmobiliarias como Hispania les queda "reflexionar" ante la incertidumbre. "Porque no sabemos cuándo va a terminar esto. Si se prolonga mucho, no va a haber quién lo aguante", concluye Rodríguez de Trujillo.