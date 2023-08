“Llevamos trabajando en ensayos clínicos internacionales desde el 2009”

EL Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda es uno de los centros referencia de la provincia de Cádiz. Aquí se atiende a toda la población de la Comarca, de forma coordinada con los centros de salud y especialidades.

En este centro la medicina interna es un 'must' y uno de sus puntos fuertes más importantes. Para conocer el corazón de esta especialidad el médico internista, Alejandro López, cuenta su experiencia.

–Para aquellos que no lo sepan, ¿qué trata la medicina interna?

–El internista es un médico especialista de ámbito hospitalario que se dedica a atender a pacientes con diferentes características, como los pacientes que padecen simultáneamente más de una enfermedad, aquellos que tienen síntomas y enfermedades aún no diagnosticadas, pacientes que no se sabe lo que tienen y el internista es el indicado para averiguarlo.

Otros dos amplios campos de acción son las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo diabetes, hipertensión, infarto de miocardio, ictus y por último, las personas con sospecha de enfermedad tumoral, de neoplasia, en medicina interna se diagnostican y una vez diagnosticados, pasan bien a cirugía, o bien a oncología, o bien a radioterapia.

La medicina interna ha sido la especialidad madre de la que han derivado todas las demás. Conforme la medicina se vuelve cada vez más compleja, año tras año, surgen de la medicina interna médicos que se dedican a parcelas más circunscrita, por ejemplo, cardiología y dentro de cardiología el cardiólogo que hace cateterismo o que pone marca paso y eso se debe a la complejidad, a la aparición de enfermedades nuevas, pero sobre todo la complejidad y a la profundidad de los diferentes ámbitos de la medicina, claro que sí.

La medicina interna es la especialidad que detecta las enfermedades de las personas que tienen síntomas y que obedecen a una enfermedad, aún todavía no descubierta, no diagnosticada. Ese es uno de los objetivos fundamentales de la medicina interna.

Es una especialidad con una constante evolución, ya que van saliendo enfermedades nuevas que antes no conocíamos.

En Sanlúcar de Barrameda además trabajamos junto con los reumatólogos las enfermedades autoinmunes y reumatológicas.

–Además, el Hospital Virgen del Camino es un Hospital muy reconocido en cuanto a la investigación en el ámbito de la medicina interna, ¿verdad?

–Exacto. En el hospital Virgen del Camino desarrollamos una actividad de investigación tanto local como participando en ensayos clínicos internacionales muy importantes desde el año 2009.

Participamos en ensayos clínicos de ámbito cardiovascular para avanzar en infarto de miocardio, en el tratamiento, en mejora del tratamiento del infarto de miocardio, de la insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión. Son ensayos internacionales, suelen participar de 15 a 20 países, entre ellos España, y dentro de cada país participan de 10 a 15 centros.

Los internistas del Hospital Pascual Virgen del Camino desde del año 2009 hemos participado en más de una veintena de ensayos clínicos en el ámbito de la investigación.

La mayoría de estos estudios que se han concluido satisfactoriamente y se han publicado en revistas internacionales de máximo prestigio como el New England Journal of Medicine, una de las revistas más importantes del mundo en medicina en el sector de la investigación de medicina interna.

–Dentro del campo tan amplio y profundo como es la medicina interna, ¿Qué podría decir que es lo más apasionante de su trabajo?

–Lo más apasionante no es propio de la medicina interna, yo creo que de todas las especialidades. Es lograr ayudar a los enfermos, aliviar el dolor, aliviar los problemas y la satisfacción que te produce ver cuando lo consigues y cuando no lo consigues, cuando consigues mitigar el sufrimiento. Eso es lo más gratificante, sin duda ninguna.

–¿Un hito que le gustaría compartir de su carrera?

–El hito más importante sin lugar a duda es nuestra participación en la investigación. No muchos centros pueden decir que participan en la investigación clínica con la profundidad y la constancia con la que participamos nosotros en el Hospital Pascual Virgen del Camino, y estamos muy orgullosos.Creo que la población debería estarlo también porque significa contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos, nuevos métodos diagnósticos para mejorar la salud de la población. Yo creo que es uno de los aspectos de los que más orgulloso estoy.

–Doctor, ¿alguna recomendación que podrías darnos para que nos cuidemos más y mejor?

–Muchas y muy importantes, porque en toda Andalucía occidental y en la comarca de Sanlúcar a Chipiona son muy frecuentes enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión. Estas enfermedades acarrean graves consecuencias como son una elevada frecuencia de ictus, infarto de miocardio, y tumores, como son por ejemplo el cáncer de colon y cáncer de vejiga.

Las causas más importantes que provocan estas enfermedades son los malos hábitos, como el tabaco, la mala alimentación y el sedentarismo. Estamos en una localidad estupenda como en Sanlúcar, que tiene unos alimentos, una huerta y un pescado extraordinarios. Sin embargo, no los aprovechamos lo que debiéramos y tenemos unos hábitos de alimentación y de exceso de tabaco, etcétera, que llevan a este incremento preocupante de estas enfermedades.

Con lo cual, la recomendación que le daría a la población es reflexionar sobre cómo debemos cambiar nuestros propios hábitos y mejorarlos. Porque no debemos dejar en manos, solo en manos del médico, el cuidado de nuestros cuerpos, sino en manos también de cada uno de nosotros.

–"Los médicos deberíamos estar para prevenir y al médico hay que procurar no tener que ir". ¿Está de acuerdo?

–Por supuesto que si necesitas ir al médico aquí estamos para ayudarte, pero el paciente, la persona, el ciudadano tiene que procurar no tener que necesitar al médico. Pero no lo hacemos así, por eso hacen falta cada vez más hospitales y más médicos porque no nos cuidamos, no nos cuidamos mucho, y tenemos que cuidarnos.

