El plazo de inscripción en el concurso de Juanillos 2019 concluye este viernes

El plazo de inscripción en el concurso de Juanillos 2019 permanecerá abierto hasta este viernes, 7 de junio. En este certamen podrán participar todos los colectivos (peñas, asociaciones, grupos de empresas, colegios y/o grupos particulares) que así lo deseen. Estos grupos, según las bases, deben estar compuestos entre seis y diez personas, de las cuales el 50 por ciento serán menores de 14 años. Cabe recordar que cada grupo sólo podrá inscribir un Juanillo.

Desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz informan que la temática para concursar será libre y se tendrá muy en cuenta el humor, el ingenio, la actualidad y la tradición gaditana a la hora de puntuar.

En cuanto a los materiales empleados, el Juanillo deberá estar hecho en su totalidad de elementos reciclados (no contaminantes) y no podrá contar en su interior con estructuras metálicas, excepto materiales de unión (tornillos, clavos, etc.). No se podrá proceder a la instalación del Juanillo hasta contar con la arena protectora para el pavimento. Así mismo, está prohibida la utilización en su interior, ni bajo las tarimas, recipientes con líquido inflamable, tracas, petardos o similares, vidrios u otro tipo de depósitos. En referencia a las dimensiones, deberán tener una superficie máxima de 9 metros cuadrados, con una altura máxima de 5,5 metros.

El jurado que elegirá al mejor Juanillo estará compuesto por la persona que dirija la Concejalía de Fiestas, (o persona en quien delegue) en calidad de presidente, el secretario del Ayuntamiento (o persona en quien delegue) y cinco vocales (un representante de asociaciones de reciclado, tres representantes de la asociación de Artesanos y un funcionario de la Delegación de Fiestas). El concurso establece tres premios de 1.000, 500 y 300 euros para el primero, segundo y tercer ganador.

Las solicitudes se deberán formalizar en la oficina de la Delegación Municipal de Fiestas, sita en Plaza San Juan de Dios, tercera planta del Edificio Amaya, en horario de 08.30 a 13.30 horas de lunes a viernes. Serán válidas a su vez las recibidas por correo certificado donde se refleje claramente el matasellos con fecha dentro del plazo de inscripción. La totalidad de las bases del concurso se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Cádiz.

Cádiz,