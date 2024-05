El gaditano Juan Candón expone su obra en Polonia

El artista gaditano Juan Antonio Candón Maestre expone hasta el próximo 15 de junio una parte de su obra en una galería de arte de la ciudad polaca de Wroclaw, donde comparte espacio con el artista local Przemyslaw Tyszkiewicz. Juan Candón, grabador y estampador, muestra un total de 28 piezas originales surgidas de sus propios descartes artísticos.

Como explicó el creador gaditano en la inauguración de la exposición, celebrada el pasado viernes 24 de mayo, el trabajo que presenta en la galería polaca es "el fruto de una mudanza; los grabadores siempre tenemos cajones y cajones llenos de pruebas que, o bien, no han salido adelante, o hemos desechado por algún fallo de estampación, mancha o simplemente no nos gustó el resultado final. Se me ocurrió entonces darles una nueva vida jugando con parte de las estampas, recortándolas, plegándolas y mezclándolas. Un trabajo muy divertido, con el que he disfrutado mucho".

"Quiero agradecer -continuó en su intervención Juan Candón- a Przemek y Magda la confianza depositada en mi trabajo para inaugurar esta magnífica sala, y sobre todo es un honor exponer con mi siempre admirado amigo, al que considero uno de los mejores grabadores del panorama contemporáneo. No es la primera vez que exponemos juntos, pues ya lo hicimos hace unos años tanto en Wroclaw como en mi ciudad Cádiz. Y en varias ciudades europeas con ocasión de un proyecto de la Unión".

Juan Candón es técnico superior en Grabado y Técnicas de Estampación y fue número 1 de su promoción en la Escuela de Arte de Cádizy ha desarrollado su profesión en prensa y en la propia escuela donde se formó y de la que fue vicedirector. Concretamente fue jefe de taller de Ingrasa Artes Gráficas, Diario de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur y fue docente en Grabado y Litografía durante 19 años en la Escuela de Arte de Cádiz. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y también colectivas a lo largo de su trayectoria y ha publicado decenas de artículos de arte en revistas especializadas.