El dragado de la canal y la puesta en marcha de la terminal de contenedores: “Necesitan mejorar”

Lo puramente formal será esperar a que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publique el nombramiento este jueves y que, en fechas próximas, haga lo mismo el BOE. A partir de ahí, varios encuentros informales y una entrega cordial de las llaves del puerto de Cádiz.

Blanco se marcha con demasiados asuntos pendientes. Su gestión al frente del puerto ha sido mejorable. No le faltaron ganas ni esfuerzos pero le falló no tener en Madrid a gente de su cuerda. Desde la capital del Reino tan sólo le sonreían desde Puertos del Estado, sobre todo en tiempos de José Llorca. La prueba está en que Llorca fue capaz de convencer al resto de puertos españoles de que Cádiz necesitaba apoyo económico para evitar que muriera de infarto por no contar con un tren.

Teófila hereda muchos asuntos pendientes. Y, además casi sin solución a menos de dos o tres años vista. Eso sí, de momento, Blanco le va a regalar, como quien dice, a Teófila la primera inauguración para su currículum al frente de la Autoridad Portuaria:la nueva terminal ferroviaria de Jerez que entrará en funcionamiento a principios de marzo. A partir de ahí, poquitas más inauguraciones le queda a la entrante. Por contra, muchos quebraderos de cabeza tales como la batalla judicial que está detrás del túnel inundado de acceso a la nueva terminal de contenedores o algún que otro entuerto también judicial con empresas de peso como MSC. Sin olvidarnos de que los empresarios del puerto necesitan un tren pero también mueren por un dragado vital para la canal, que haría posible la entrada de buques de calado superior al habitual. Blanco deja muchos cruceros, muchos graneles y una Cabezuela hasta los topes pero el puerto sigue sin subir la nota y le quedan años para superar ese eterno “Necesita mejorar”.