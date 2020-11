Está desesperado. El dolor tremendo que sufre le impide hacer vida normal. Adrián Campos tiene 38 años y depende de pastillas (toma 13 diarias) para poder sobrellevar tanto dolor. Está pendiente, desde antes del inicio de la pandemia, de que le coloquen un neuroestimulador que le aliviaría bastante, pero la espera se le hace eterna. Lamenta que la atención sanitaria se está centrando en la covid–19 "y se está dejando de lado a otros pacientes".

Este gaditano ha sido operado tres veces de la zona lumbar. La primera intervención fue en 2012 en Sevilla. En agosto de 2016 empezó a tener de nuevo problemas de espalda y fue operado en diciembre de 2017 en el Hospital Puerta del Mar. Pero tras esta intervención, sólo se encontró bien durante seis meses. "Los dolores, entumecimientos y calambres en mi pierna izquierda volvieron a aparecer y me diagnosticaron fibrosis, una especie de callo interior en la zona de la cicatriz", explica.

Empezó a ser tratado en la Unidad del Dolor del hospital de Cádiz, donde tras aplicarle diversos tratamientos no lograron que disminuyera el dolor que sentía. Relata que "estaba pendiente de colocarme un neuroestimulador, pero en febrero o marzo, en la consulta previa a la colocación de dicho aparato, me mandaron a neurocirugía tras presentar dolores muy agudos, calambres y zonas dormidas. En neurocirugía me dijeron que tenía una hernia de nuevo en L5S1 comprometiéndome no solo el nervio ciático, sino también la médula. Me operaron de urgencia en mayo, a pesar de que no me lo recomendaban en la Clínica del Dolor ya que seguramente me volviera a aparecer la fibrosis".

A esta situación se añade que en la Unidad del Dolor le recetaron fentanilo en dosis altas, desarrollando posteriormente adicción a este medicamento, que, tras mucho esfuerzo, ha conseguido superar.

La última operación le hizo salir de la lista de espera del neuroestimulador e incluso los profesionales le plantearon que abandonara la Unidad del Dolor. Pero el tratamiento que recibía allí y la necesidad del neuroestimulador no eran por el mismo motivo por el que fue operado, así que insistió para continuar en dicha Unidad y para que le volvieran a incluir en la lista de espera del neuroestimulador, en la que entró de nuevo el día 1 de septiembre.

A día de hoy, Adrián Campos tiene dolores intensos en la cintura y pierna izquierda, estando diagnosticado con dolor crónico, y tiene el nervio ciático con un daño irreversible. "Tengo entumecidas varias partes de mi pierna izquierda y la planta del pie, y los calambres fuertes son constantes, ya no me dan ni un minuto de tregua. Ya no puedo tirar de la pierna izquierda, me pesa un quintal. Debido a la adicción al fentanilo, actualmente tomo tres tomas diarias de metadona, 30 mg, así como tres tomas de 150 mg cada una de pregabalina, tres pastillas de naproxeno, dos antidepresivos (estoy en tratamiento psicológico) y una pastilla para poder dormir. Con todo ello, los dolores van en aumento", comenta con desesperación.

Adrián tenía un negocio que le iba bastante bien, pero debido a sus problemas de salud tuvo que cerrarlo. El pasado 5 de octubre, el INSS le comunicó el alta, "diciendo que estoy en condiciones de volver a mi anterior trabajo, el cual no existe, ya que yo tenía un pequeño negocio que, aun yendo bien, tuve que cerrar tras casi ocho años abierto debido a la imposibilidad de hacerme cargo de él por mis dolencias".

Así, con 38 años, Adrián Campos no tiene actualmente ingresos económicos y sus problemas de salud le limitan mucho la búsqueda de empleo. "Si no fuera por mis padres, literalmente estaría viviendo en la calle", reconoce.

Acudió hace unas semanas al Hospital Puerta del Mar para preguntar por la lista de espera del neuroestimulador, y le dijeron que estaban llamando a los pacientes que aguardan desde febrero; y a él hasta septiembre no lo volvieron a incluir. Asegura que no puede aguantar mucho más tiempo esta situación y está desesperado. "Da la sensación de que si no tienes covid, no tienes derecho a estar enfermo", manifiesta.

Adrián necesita que se le coloque el neuroestimulador para poder seguir con su vida. "Necesito que me coloquen el aparato para no depender tanto de las pastillas y poder valerme por mí mismo", expresa.

Al preguntar en el Hospital Puerta del Mar por la situación de este paciente, han respondido que "está previsto en la programación para este mismo mes".