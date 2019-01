Un tercio del comercio del centro vendió en la campaña de Navidad más que en 2017

Un tercio de los 135 establecimientos del casco histórico asociados a Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA) asegura haber incrementado sus ventas en la pasada campaña de Navidad con respecto a la de 2017, mientras que el 38 por ciento ha repetido resultados y el 29 restante ha vendido menos que en la edición anterior, según se desprende de una encuesta realizada por esta asociación. De la misma manera, el 81 por ciento declara que la campaña ha sido mejor que la de 2017, el 14 estima que igual y el 5 por ciento, que ha sido peor. La encuesta refleja que se han creado 47 empleos entre los 135 establecimientos asociados, aunque sólo ha generado trabajo el 24 por ciento de los asociados. ciento.

El presidente, Manuel Queiruga, ha presentado un balance de la recién acabada campaña, que ha supuesto “un gran esfuerzo” de las tres partes que han aportado los 44.950 euros invertidos: Eléctrica de Cádiz, el Ayuntamiento y los socios de CCCA. Uno de los datos más curiosos que ha ofrecido se basa en el número mínimo de visitantes que han recorrido las principales calles del centro, arrojando la cifra de 858.958 personas. El método es un “cuentapersonas” que las localiza a través de sus teléfonos móviles. Las máquinas que han realizado el cálculo se ubicaban en Columela, Ancha, San Francisco, la plaza de San Juan de Dios y la plaza de las Flores.

Javier Sánchez Rojas, presidente de la CEC, sobre el alumbrado navideño "La pujanza del comercio puede con cualquier avatar, incluido la ineficacia municipal"

En la rueda de prensa de presentación del balance de la campaña, Queiruga fue preguntado por la incidencia del retraso en la instalación de la iluminación extraordinaria. “Hemos tenido la total predisposición de ayuda del Ayuntamiento, aunque hubiese ayudado tener el alumbrado a principios de diciembre”, ha señalado. Más crítico fue el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, que, además de felicitar a CCCA “por su profesionalización y el esfuerzo realizado en la campaña, que ha valido la pena”, ha añadido que “hay que reconocerle que no le haya afectado la ineficacia municipal. Cádiz ha vuelto a ser noticia por no tener la iluminación a tiempo pero CCCA ha hecho ver a los de fuera que a Cádiz se podía venir. Siendo acogedores, el visitante responde”. Sánchez Rojas ha incidido en que “sobreponerse a esto demuestra la pujanza del comercio, que puede con cualquier avatar, incluida la ineficacia de que la ciudad no presente sus mejores galas”.