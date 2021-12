El comercio de Cádiz pide más luz en Navidad

La iluminación de Navidad en la capital gaditana necesita mejorar. El comercio la considera escasa e impropia de una capital, dejando sin luces a muchos lugares incluso comerciales. Los comerciantes consultados coinciden en que las luces navideñas no animan a la compra y piden que el Ayuntamiento se fijen en Málaga o Sevilla, capitales que han convertido el alumbrado de estas fechas en un atractivo turístico. Por parte de las dos asociaciones de comerciantes, la del centro y la de extramuros, se señala que el Consistorio está con las manos atadas por un pliego de alumbrado que acaba y confían en las palabras de los munícipes, que prometen que la Navidad 2022 será distinta (y mejor) en cuanto a la iluminación cuando se firme el nuevo pliego.

"En esta calle estamos un poco olvidados. Hay tres motivos solo y dos de ellos son una especie de cortinilla. También entiendo que esta calle es menos comercial y habrán preferido potenciar otras zonas”, destaca Mari Carmen, propietaria de la tienda de ropa de bebé Mi Estrellita, en la calle Corneta Soto Guerrero. “He estado en Málaga y aquello es un espectáculo, con las tiendas y los bares llenos. ¿Por qué no hacer algo similar en San Juan de Dios?”, se pregunta. Muy cerca, en la calle San Francisco, Mar Hernández ordena las estanterías de la tienda de regalos y complementos Kuki’s, de la que es encargada. “La iluminación no es un atractivo para que venga gente de otras localidades. Desde la avenida al casco antiguo no se nota apenas la Navidad”, dice. Se refiere la posibilidad de imitar a Málaga. “El gasto sería mayor, claro, pero entraría más dinero en Cádiz”. Hernández pide que “al menos que los gaditanos sintamos que es Navidad”. Y añade que “existe ese chip de que si bajas al centro y no hay buena iluminación como atractivo y encima, poco aparcamiento, te vas a Bahía Sur o Área Sur”.

En la calle Valverde está Cuchara de Palo, establecimiento de decoración para el hogar. “La iluminación es escasa”, dice Pilar tras el mostrador. “Hasta en Chiclana he visto mejor iluminación”, apunta su compañera Noelia. En ese tramo de Valverde no hay figuras navideñas. “Nunca nos toca, con la ilusión que le ponemos”, apunta Pilar. “Tenemos tiendas, una ciudad preciosa y un buen clima. Con luces como Málaga o Sevilla vendría mucha gente. O bastaría con incrementar un poco el gasto y que hubiera más calles iluminadas y con más dibujos”. Noelia defiende que “los motivos colgados se ven tristes y poco navideños. Se echa de menos más luz y color”.

La calle Ancha ha sido la mejor parada en el reparto de luces en el centro

La calle Ancha parece haber sido la mejor parada en el reparto de luces, con llamativas guirnaldas colgantes. En La Casita de Dali, tienda de ropa de bebé, dice Dalila que “estamos contentos, pero es verdad que la iluminación en general es mejorable. Hacen falta clientes de fuera y este alumbrado no anima a venir”. También en Ancha, Luis Márquez, que regenta una tienda de fotografía, reconoce que le ha gustado la iluminación de este año en esta vía. Eso sí, vería con buenos ojos “algo parecido a lo de Málaga, que estaría bien como reclamo en la ciudad”.

En Columela, Alejandro Romero, gerente de la tienda deportiva Atleet Cádiz, califica la iluminación como “triste”. Y es que “en este tramo de Columela, pese a ser una calle céntrica y comercial, solo hay dos luces”. Asegura que “vamos tarde en referencia a otras ciudades como Málaga y Sevilla. Allí la iluminación atrae a gente para tiendas, bares y hoteles. Hay que apostar más por el comercio, que hay muchas familias que viven de estos negocios”. En la calle Nueva, pese a ser un sitio de mucho paso y enlace entre San Juan de Dios y el centro, no hay luces navideñas. Juanma, un empleado del bar Casa Angelita, destaca que “es raro que siendo una calle céntrica y cercana al Ayuntamiento no tenga una sola luz de Navidad. Sin embargo, a partir de la esquina con San Francisco sí las hay”.

Con más cautela se expresa Beatriz Gandullo, gerente de Cádiz Centro Comercial Abierto. “Estamos satisfechos teniendo en cuenta que no puede haber otro alumbrado, pues venimos arrastrando un pliego que dicta la carga de luces que debe haber. Otra cosa es que estemos de acuerdo con este pliego, que ya dijimos que se queda corto”, expone. Avanza que “hemos empezado ya a trabajar con el Ayuntamiento para la elaboración del nuevo pliego del alumbrado para las próximas navidades”. De la misma manera relata que “estamos satisfechos en cuanto a que se inauguró el día que pedimos, el 26 de noviembre. No se podía cambiar las calles iluminadas ni poner más o menos luces. Estamos trabajando para que se mejore. Con los recursos que había el Ayuntamiento ha llegado en tiempo y forma”.

Gandullo rechaza imitaciones. “No queremos parecernos a Vigo o Málaga. En el caso de Málaga sabemos por los compañeros de la calle Larios que se satura de gente, no se puede pasear y la gente no entra en los establecimientos”, explica. “Queremos que la gente venga a Cádiz no solo por el alumbrado, y que venga a disfrutar de sus calles, su hostelería, sus comercios. Y que lo haga de forma responsable sin colapsar una calle en la que no se pueda ni andar. No entendemos así la Navidad”, expresa. Concluye Gandullo que “vamos a trabajar para que el año que viene el alumbrado sea un elemento diferenciador con otros ciudades, pero sin la necesidad de parecernos a ninguna”.

En la misma línea que Gandullo se posiciona Alicia Reyes, presidenta de ACEX (Asociación de Comerciantes de Extramuros). “Estamos todos de acuerdo en que el alumbrado es escaso, pero según nos dice el Ayuntamiento se va a cambiar el pliego de concesión y podremos tener el año que viene una iluminación más vistosa y más numerosa en las zonas más comerciales”.

Que la iluminación navideña es superable es un hecho. Consistorio y comercio se agarran al cambio de pliego para dotar a la Navidad de más luz en 2022. No será difícil mejorar.