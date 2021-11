“El cambio experimentado a nivel personal y profesional es brutal”

EL Programa CONTIGO de Endesa y Fundación Youth Business Spain sigue ayudando a los emprendedores andaluces frente a las consecuencias de la pandemia. Hablamos con Minerva Montañez del Río, directora del centro Asociación Arrabal en Chiclana y con Claudia Mª Noreña Aguirre, usuaria del programa CONTIGO.

–¿En qué consiste el Programa Contigo para autónomos y microempresas?

–(Minerva) El Proyecto CONTIGO para la reactivación y reorientación de Empresas de Endesa es una iniciativa de Youth Business Spain, red nacional de la que Arrabal es miembro en Andalucía. Su objetivo es ayudar a salvar empresas apoyándolas en el proceso de reorientación, reactivación y digitalización de sus iniciativas a través de microcréditos sociales, ayudas económicas no rembolsables, asesoramiento, formación online para la digitalización de negocios, desarrollo de competencias personales en tiempos complejos y acompañamiento a través de profesionales que de manera voluntaria ayuden a trazar y poner en marcha un plan de acción para sacar adelante los negocios.

–¿A cuántos autónomos y microempresas ha ayudado?

–(Minerva) Desde noviembre del pasado año se han atendido a más de 500 negocios de toda España y concedido cerca de 400.000 euros en microcréditos sociales y 50.000 euros en ayudas no rembolsables. Concretamente en Andalucía, Arrabal como socio local ha gestionado en relación al programa Endesa Contigo: 39 ayudas SOS en total por un valor de 19.500 euros, 52 relaciones de mentoria (SOS Mentoring), formación SOS a 81 personas (Soft Skills) y a 86 personas (Go Digital) y 9 microcréditos por valor de 40.500 euros (REACTIVA).

–Desde su implantación, ¿Qué efectos está teniendo este programa?

–(Minerva) Nos ha posibilitado el acompañamiento y apoyo económico a personas emprendedoras, además del asesoramiento, formación y mentores especializados para rescatar diversos negocios con una situación complicada o de reciente creación. Este programa, nos ha permitido hacer planes de acción más ambiciosos y que han incidido principalmente en la presencia digital de las empresas participantes y el desarrollo profesional y personal de las personas emprendedoras. Además, ha permitido paliar los efectos de la situación sanitaria durante el período de confinamiento y hacer frente a inversiones necesarias para la pivotación de algunos negocios. Las personas que participan en el programa CONTIGO de Endesa, están pudiendo realizar cambios en sus negocios que les han permitido seguir adelante con sus actividades. Además, han mejorado sus competencias y abierto nuevas líneas de trabajo, páginas web, venta online etc…

–Dentro del programa, ¿Cuáles son los servicios más solicitados y a qué se debe su demanda?

–(Minerva) Podríamos decir que todas las líneas han tenido una gran demanda, aunque podemos destacar: los servicios de apoyo económico, principalmente la línea SOS Ayuda, fue muy solicitada. Fue un balón de aire para multitud de negocios, les dio un breve respiro durante la resolución de las ayudas ministeriales. Otra línea con alta demanda es el Mentoring, ha sido un factor diferencial, no solo a nivel técnico sino también un importante apoyo emocional para las personas emprendedoras. Por último, tanto la Formación SOS como el programa REACTIVA, se encuentran entre los servicios más demandados en nuestro departamento de Emprendimiento, ya que la especialización y calidad de la formación, han sido unos complementos perfectos combinados con el resto de las líneas.

–¿Cómo había afectado la llegada de la pandemia a tu negocio?

–(Claudia) Afectó de lleno a mi establecimiento de moda infantil, abrí sus puertas en octubre de 2019 y tuve que cerrar justo un año después. En ese momento aparqué la idea de contar con una tienda física y opté por la venta online de forma más concreta, especializándome en ropa de bebé. Los meses de mayor incertidumbre a causa del Covid-19 me llevaron a buscar apoyo profesional, y es ahí donde tuve la suerte de encontrar al equipo de la Asociación Arrabal que me apoyó en la redefinición de mi proyecto y me facilitó el acceso a los recursos del Programa CONTIGO, puesto en marcha por Endesa y la Fundación Youth Business Spain.

–Desde que formas parte del proyecto, ¿qué cambios has experimentado?

–(Claudia) El cambio experimentado a nivel personal y profesional es brutal. La ayuda de emergencia gestionada me ayudó a adquirir mercancía de cara a la nueva temporada. El acompañamiento vía mentoring me permitió dar forma con una mayor seguridad a todas esas ideas que tenía para esta nueva andadura y que no me atrevía a poner en marcha. Además, las formaciones en competencias personales Soft Skills y en habilidades tecnológicas Go Digital han contribuido a profesionalizar aún más mi trabajo, mejorando la gestión de mis redes sociales, la edición fotográfica y la redacción de contenidos, con mensajes más cercanos que aportan más valor.

–¿Qué te han aportado las sesiones de mentoring proporcionadas por el Programa Contigo de Endesa y la Fundación YBS?

–(Claudia) Me ha proporcionado mayor confianza en mí misma, al contar con el acompañamiento de una emprendedora que conoce en primera persona todo lo que supone este reto. Contar con una visión diferente, otra perspectiva, compartir experiencias o descubrir nuevos planteamientos junto a mi mentora me ha ayudado a consolidar la propuesta de valor de mi proyecto empresarial. Tengo que reconocer a Mercedes de la empresa Mowomo su implicación personal y su apoyo para madurar las ideas que yo tenía en mi cabeza, como la elaboración de cestas de regalo para recién nacidos o la confección de tartas de pañales, que se han convertido en un complemento de mi negocio.

–¿Consideras que este programa te ha permitido reinventarte?

–(Claudia) No sé si reinventarme, pero tenía un déficit en cuanto al manejo de herramientas esenciales para consolidar un proyecto de venta online y existían carencias respecto a la organización empresarial de mi negocio y todo eso ha cambiado de forma sustancial. Desde mi incorporación al Programa CONTIGO no he dejado de aprender y ahora cuento con recursos y técnicas para una gestión eficaz hasta el punto de afrontar con seguridad e ilusión toda situación que me llegue, para convertir en oportunidades cualquier adversidad.