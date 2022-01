El cuadro de la ex alcaldesa Teófila Martínez sigue sin colgar del Ayuntamiento de Cádiz

Calles y plazas que cambian de nombre; un contrato a terceros para definir qué personaje debe o no seguir recibiendo el homenaje de la ciudad; nombres reconocidos por el Ayuntamiento que pierden el título en su día concedido… El equipo de gobierno mantiene constante su empeño por aplicar -eso sí, bajo el prisma que ellos consideran y que empresas afines certifican en informes que carecen de objetividad y en algunos casos de rigor- la Ley de Memoria Histórica. Pero al mismo tiempo, ejecutan una especie de ley de memoria contemporánea no escrita que mantiene en el olvido a personajes de la política municipal de los últimos años que no aparecen en salones y paredes.

Casi siete años después de que Teófila Martínez abandonara el sillón de la Alcaldía, su retrato aún no puede verse en la escalera de la Casa Consistorial, en cuyas amplias paredes lucen retratos de todos los alcaldes. En algunas ocasiones desde el equipo de gobierno se ha trasladado que estaban a la espera de convocar el oportuno acto y proceder a la colocación de la pintura, algo que se sigue resistiendo en la actualidad.

Y eso que los populares pusieron fácil la gestión de la pintura en sí, porque como recuerda el exconcejal José Blas Fernández, “el retrato se hizo al mismo tiempo que el de Carlos Díaz”. El PP encomendó la pintura del alcalde socialista al pintor Antonio Torres Brú nada más llegar al gobierno de la ciudad, en 1996. “Y Torres Brú se ofreció a pintar también el retrato de Teófila sin variar el precio”, indica José Blas Fernández, reafirmando así que el retrato de la exalcaldesa lleva la friolera de 26 años terminado y en depósitos municipales, sin que hasta la fecha (desde junio de 2015 en que Martínez dejó el cargo de alcaldesa) se haya sumado a la galería de alcaldes “entre los que se encuentra Manuel de la Pinta, cuyo retrato también encargamos nosotros porque no estaba y queríamos que estuvieran representados todos, lógicamente”.

A este incidente suman en el PP otro, en esta ocasión en la empresa municipal de aparcamientos (Emasa). En la sala de juntas de la sede situada en la calle Doctor Herrera Quevedo lucían los retratos, también pintados, de los presidentes de la sociedad. Carlos Díaz y José Blas Fernández habían sido los únicos hasta la llegada de José María González y su equipo al gobierno de la ciudad y, con ello, también a Emasa. Y desde entonces, los dos retratos han desaparecido de las paredes. “En tiempos de David Navarro como presidente me percaté de que habían retirado los cuadros; pregunté y me dijo que iban a pintar la sala de juntas y por eso se habían retirado, para volver a colocarlos cuando acabaran estos trabajos”, indica José Blas Fernández; pero a día de hoy, los dos cuadros no han vuelto a colgarse.

Es más, recuerda también el expresidente de la entidad que en la entrada a la sede de Emasa se colocó una placa en recuerdo del día de su inauguración, “porque la sede se adquirió en tiempos del gobierno del PP”, que también han retirado los posteriores presidentes (Navarro o el actual, Martín Vila).

“Que yo sepa, ni Teófila Martínez, ni Carlos Díaz ni yo mismo somos personas a las que aplicar la Ley de Memoria Histórica”, ironiza Fernández, que no entiende los criterios seguidos por el actual equipo de gobierno para borrar de las estancias municipales los recuerdos de los veinte años de gobierno de los populares.