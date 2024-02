Los agricultores de Cádiz dejan sus tractores en casa para no "boicotear" ni la final del Falla ni el partido contra el Betis

Los agricultores han dado este viernes de manera puntual una muestra de solidaridad y han acordado a última hora de la mañana dejar aparcados los tractores en sus casas y sus campos y finalmente se han trasladado hasta la Subdelegación del Gobierno en sus coches particulares o en transporte público.

Allí han hecho entrega oficial de un documento dirigido a la recién llegada subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, y han procedido a llevar a cabo cortes intermitentes en el tráfico en la Avenida a la altura de las Puertas de Tierra, lo que está motivando grandes colapsos, aunque para nada comparados con los vividos este martes en toda la provincia de Cádiz.

Estas protestas están provocando problemas con el transporte público en líneas de buses como la número 1 y, a su vez, se está llevando a cabo el desvío del tráfico por la Carretera Industrial para evitar el paso por debajo de las Puertas de Tierra. Esto está haciendo que se formen grandes tapones de tráfico en la Carretera Industrial y en la Plaza de Sevilla.

Estos cortes, según indica Fidel Romero, un portavoz de los agricultores, son el único resquicio de sus protestas para el día de hoy. "Hemos querido dejar los tractores aparcados y no sacarlos a la carretera como gesto de buena voluntad y, sobre todo, para no provocar accidentes en la carretera, a la vista de las inclemencias meteorológicas que se están viviendo en esta jornada". A su vez, este portavoz comenta que el gesto va más allá ya que "no queremos boicotear ni la final del concurso del Gran Teatro Falla ni el partido del Cádiz-Betis que tendrá lugar esta noche del viernes".

"Nuestra intención es hacernos oír para que la ciudadanía conozca nuestra problemática y nuestra situación al límite. Nunca hemos querido fastidiar a los gaditanos y menos a la vista de que hoy se vive un día especial para la ciudad con una Final a las puertas y un partido importante en el que se llevarán a cabo muchos desplazamientos en la ciudad y entre las provincias de Sevilla y Cádiz".

A la pregunta sobre si este gesto de "buena voluntad" se prolongará durante el fin de semana, este representante de los agricultores prefiere no adelantar nada porque "como usted entenderá queremos jugar siempre con el efecto sorpresa, siempre de manera pacífica".