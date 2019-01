El adelanto de las rebajas, otro obstáculo para el pequeño comercio

El comercio tradicional ha encontrado en los últimos años una competencia más en las fechas navideñas: el adelanto de las rebajas. Ayer, diversas franquicias ubicadas en el casco histórico lucían ya los descuentos. Bimba y Lola, Women’Secret hasta un 70 por ciento, Inside hasta el 75, Mango, Springfield, Tezenis... Nada que ver con la tradición del 7 de enero como inicio de las rebajas. Estas ventajas hacen que, por un lado, los clientes encuentren gangas justo antes de la festividad de los Reyes Magos. Por otro, hay muchos que se sienten perjudicados al haber comprado un artículo hace solo unos días a un precio y encontrárselo ahora mucho más barato. Esta última situación provoca que muchas personas devuelvan el artículo y lo vuelvan a comprar en el mismo momento.

“Estamos en contra y pedimos que se vuelvan a regularizar. Las rebajas deben ser como antes, desde el 7 de enero. Para que el cliente no se sienta engañado y el pequeño establecimiento pueda hacer con normalidad su periodo de ventas”, señalaba ayer Beariz Gandullo, gerente de Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA), entidad que aglutina a 135 establecimientos del casco viejo de la ciudad. Recuerda Gandullo que el periodo de rebajas a nivel nacional está liberalizado desde hace unos años. “A nivel andaluz, la Junta solo regula el periodo a efectos de aperturas en domingos y festivos”, apunta.

"¿Nos fastidia?, sí. ¿Es legal?, también. Pedimos la vuelta a la regularización"

Añade la gerente de CCCA que “poner ahora las rebajas no es ilegal, aunque perjudique al comercio de siempre, que no puede competir con las franquicias porque los márgenes de venta son muy escasos. No se lo puede permitir porque en estas fechas previas al 6 de enero es cuando hacen más caja. No está la cosa para perder dinero. ¿Nos fastidia?, sí. ¿Es legal?, también”. Pero Gandullo advierte que “la Ley dice que un artículo en rebajas debe haber estado antes al menos un mes a la venta con su precio normal. Los inspectores pueden comprobarlo con los albaranes de ventas de esos productos”.

Ayer, escasos comercios tradicionales se habían aventurado a colocar artículos de rebajas. La mayoría lo hará desde el 7 de enero. “Hacemos hincapié a nuestros asociados en que todo sea legal y regularizado”, indica. Gandullo reconoce que en el centro están “bastante esperanzados” con el periodo de rebajas que se avecina. “Esperamos lo mejor”, declara. Un indicador de este esperado éxito es el ofrecido por la empresa especializada en recursos humanos Randstad, que prevé un incremento del ocho por ciento en las contrataciones para el comercio, el transporte y la logística en Andalucía durante enero y febrero, coincidiendo con la época de rebajas. Y si Andalucía será la comunidad autónoma donde más contratos se firmarán, la de Cádiz será la provincia andaluza a la cabeza, con un aumento del 11,9 por ciento con respecto a 2018.