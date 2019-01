Zona Franca de Cádiz, enclave privilegiado y foco de actividad económica

Desde sus inicios, la experiencia de Cádiz como foco comercial y la situación estratégica del recinto fiscal gaditano ha supuesto un valor añadido a las ventajas aduaneras y fiscales propias de cualquier zona franca. No hay que olvidar que Cádiz siempre ha funcionado como puerta de entrada y salida de mercancías en las rutas europeas, americanas y africanas, sirviendo de importante nudo logístico con los tres continentes.

Ventajas

Para mercancías no comunitarias

• No sujetas a impuestos mientras permanezcan en Zona Franca.

• Régimen de perfeccionamiento activo (previa autorización de la Aduana): permite importar mercancía, procesarla, perfeccionarla y reexportarla, quedando exenta del pago de aranceles e IVA.

• No aplicación de IVA en todas las manipulaciones hasta su importación.



Para mercancías comunitarias

• Exención de IVA para mercancías introducidas en Zona Franca

• Plazo de estancia ilimitado.

• Posibilidad de múltiples operaciones de compra-venta en Zona Franca con exención de IVA.