Zona Franca allana el suelo de Altadis para el desarrollo de nuevos proyectos

Hay mucho que enseñar. Y eso es bueno. Son pequeños, medianos o grandes proyectos que ya están sobre la mesa o que aún se encuentran en estado germinal pero que ya rondan la cabeza del máximo responsable de la Zona Franca de Cádiz, Fran González.

El delegado especial recibía este miércoles en sus instalaciones la visita del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que quiso conocer en persona algunos de esos proyectos que están en marcha en el marco del nuevo modelo industrial protagonizado por el Consorcio gaditano basado en la sostenibilidad y centrados en las economías verde y azul.

Para lo que está por llegar, el delegado del Estado en la Zona Franca no quiso avanzara demasiado: “No suelo anunciar las cosas hasta que no se firmen. Creo que los ciudadanos están cansados de presentaciones de iniciativas que después no terminan de cristalizarse”.

Así, Fran González insistió en que la Zona Franca de Cádiz se encuentra en un proceso de comercialización del complejo de Altadis. “Para eso estamos haciendo permeables los espacios” de la extinta compañía, “porque entendemos que tenemos que disponer de suelo en blanco para poder desarrollar proyectos que se quieran ubicar”.

Para ello, la Zona Franca, según recordó su máximo responsable en Cádiz, “estamos haciendo una inversión en la adaptación de los nuevos espacios, infraestructuras eléctricas y hidráulicas para conectar este conjunto con el resto del recinto fiscal”.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía visitó el recinto fiscal gaditano

Cierto es que González no quiso adelantar nada que no estuviera ya rubricado, pero no dudó en dejar caer ante los medios que se está a la espera de que “en cualquier momento podamos anunciar la ubicación de una gran firma o compañía en el recinto fiscal”.

Con ese objetivo, el delegado del Estado afirmó que nunca se ha descartado incluso la comercialización conjunta de los 120.000 metros cuadrados que conforma el suelo de le extinta Altadis, “pero, mientras, no podemos estar parados porque hay que seguir avanzando”.

Y en ese proceso de desarrollo, Fran González anunció, hablando ya en presente, que la Guardia Civil podrá comenzar en julio su actividad docente en el Centro de Perfeccionamiento del Servicio Marítimo de la Guardia Civil puesto que las obras de adecuación del edificio donde se albergará, en el Recinto Fiscal de la Zona Franca, marchan al ritmo previsto. Así lo pudo comprobar en persona el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.

Tanto el centro de perfeccionamiento como el Servicio Marítimo de la Guardia Civil tendrán su sede en el denominado edificio en cruz, el inmueble administrativo de la antigua Altadis, que está siendo arreglado con una inversión cercana al medio millón de euros y que permitirá contar con unas instalaciones novedosas para el primer centro de estas características que acogerá a alumnado de la propia Guardia Civil como del extranjero.

Se trata de uno de los proyectos que pudo conocer este miércoles el delegado del Gobierno de España en Andalucía, en el transcurso de una visita que ha comenzado con la firma en el Libro de Honor del Consorcio.