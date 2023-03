Viviendas asequibles, familias felices

El barrio de El Balón, como otros muchos de Cádiz, necesita gente. Movimiento ciudadano que ayude, entre otras cuestiones, a revitalizar la economía de bares y comercios. Desde este jueves, y gracias a la entrega de 28 viviendas sociales en Doctor Marañón, 2, El Balón cuenta con nuevos vecinos. Como Silvia, de 33 años, que lleva “13 años esperando esto, los mismos que tiene mi hijo”. Ambos viven “en casa de una amiga”. Antes del momento en el que iba a recibir las llave, Silvia se mostraba “muy nerviosa”. No era para menos. “Mi hijo va a tener por fin un cuarto propio”, comentaba esta desempleada, auxiliar de enfermera que está opositando al SAS y que trabaja en verano en la hostelería.

Miriam, también desempleada, andaba “loca” por subir y entrar en el piso. Actualmente reside en una casa colindante con Sopranis, 19, la finca de los okupas. “Sin desagüe en la cocina ni en la lavadora. Así llevo seis años con un niño de siete que duerme en la misma habitación que yo”, apuntaba. Por eso decía, exultante, “me ha tocado la lotería”. Su hermana Laura, que lloraba de alegría, decía que el pasado domingo hizo diez años de la muerte de su madre. “Nos cogió muy jóvenes y tuvimos que salir adelante. Nos acordamos mucho de ella”, expresaba.

A Leonor Iglesias, de nombre artístico Leo Power, también le ha tocado el Gordo. Vive en una casa apuntala de la Plaza Pinto (Tío de la Tiza) en la que hace cuatro años se cayó el techo “y la dueña no quiere saber nada de arreglos”. “Tengo dos hijos, uno de 16 y otro de 18, el primero con una discapacidad. Necesito esta casa porque no puede permitirme un alquiler de 600 o 700 euros”, exponía ya con la llave en su mano. Sus ingresos dependen “de las actuaciones que tenga y con un hijo discapacitado no me puedo permitir el lujo de irme fuera mucho tiempo”. Leo resumía el sentir general: “Todo el mundo que está hoy aquí recogiendo su llave lo necesita de verdad”.

Silvia, Miriam y Leo, así como el resto de familias agraciadas, visiblemente emocionadas ante sus nuevos hogares, han recibido formación en talleres para saber manejar en estas viviendas el frío y el calor. El de Doctor Marañón es un bloque que se ha convertido en “un modelo en materia de eficiencia energética y en accesibilidad a nivel europeo”. En el marco del proyecto europeo ReCO2ST, coordinado por la Universidad de Cádiz, se trata del primer edificio de Europa demostrador para clima cálido y adaptado para alcanzar los propósitos de emisiones de CO2 y consumo de energía casi nulo. Así lo explicó durante la entrega de llaves el catedrático de la UCA y coordinador en esta institución del ReCO2ST, Francisco Sánchez de la Flor.

Las familias adjudicatarias han venido desarrollando un proceso formativo sobre las técnicas y herramientas en materia de eficiencia energética instaladas en el edificio, en el que se han empleado técnicas que combinan cubiertas y fachadas ventiladas, la micronización de gotas de agua para la mejora del enfriamiento del edificio, la utilización de estrategias de ventilación interior, la mejora de los sistemas de acondicionamiento y el control de confort térmico de sus usuarios.

Asimismo, este edificio se encuentra libre de barreras arquitectónicas y en concreto, cuatro de las viviendas están adaptadas para personas con discapacidad. De los 24 restantes, 12 corresponden al cupo de jóvenes menores de 35 años y los 12 restantes para el cupo general. Las viviendas se han adjudicado por orden del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

La obra cuenta con un coste de unos dos millones de euros y se ha financiado a cuatro partes entre la Unión Europea, el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz. La finca cuenta con 28 viviendas, 26 de dos dormitorios y dos de una, para familias con rentas bajas.

El alcalde de Cádiz, José María González, presidio el acto de entrega de llaves en el que también intervinieron la concejala de Vivienda, Eva Tubío; la secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Alicia Martínez; el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco; y el citado catedrático de la UCA Francisco José Sánchez Flor.

González dio la bienvenida a los presentes expresando su especial agradecimiento a Procasa, “por ser el alma y el corazón de este proyecto”; a la UCA, por ser “el cerebro” de la iniciativa; y también a la empresa constructora, “las manos laboriosas que han hecho realidad este proyecto”. El alcalde insistió en que esta nueva comunidad “va a ser un ejemplo que se va replicar en todo el mundo, en todos los lugares con las mismas condiciones climáticas que esta ciudad. Cádiz va a ser vanguardia y ejemplo. Además de abrir estas 28 nuevas puertas, estos 28 nuevos hogares, ojalá estemos abriendo la puerta a un futuro más sostenible y más respetuoso con nuestro planeta”.

Eva Tubío subrayó que “este proyecto no va a permitir solo una mejor calidad ambiental para sus habitantes, sino que va a suponer un ahorro económico importante para ellos contribuyendo así a combatir la pobreza energética. También generará un conocimiento y sensibilización en materia medioambiental que tendrá sus frutos en generaciones venideras y posiblemente en toda la comunidad, pues queremos que este sea un edificio conectado al barrio y a toda la ciudad”.

Por su parte, la secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía, Alicia Martínez, declaró que “con esta entrega de llaves culminamos un proceso de tres años, que se inició con la primera convocatoria que la Junta lanzó para que promotores públicos y privados, como Procasa, contaran con una ayuda que ha resultado determinante para reactivar el mercado de la vivienda a precio asequible en Cádiz”.

José Pacheco manifestó su satisfacción por “participar en este tipo de iniciativas junto a diversas administraciones, dando sentido al Derecho a una Vivienda Digna, algo por lo que apuesta el Gobierno de España, acorde con una eficiencia energética y sostenible”.