Vecinos de Cádiz exige poner en marcha urgentemente la Mesa de Mantenimiento Urbano

La federación de entidades vecinales 5 de Abril-Vecinos de Cádiz exige al equipo de gobierno del Ayuntamiento la puesta en marcha "de manera urgente" de la Mesa de Mantenimiento Urbano, aprobada en el pleno municipal del mes de marzo con los votos favorables de la oposición, incluyendo la enmienda de adición propuesta por el Grupo Socialista. Tal propuesta fue votada en contra por el equipo de gobierno, absteniéndose en la enmienda de adición.

La presidenta de Vecinos de Cádiz, Pilar García, considera que "Cádiz necesita esta mesa urgentemente porque la ciudad necesita de un mantenimiento íntegro, ya que no hay calle que no tenga un desperfecto, plazas con problemas, jardines secos, podas inexistentes, apagones de alumbrado por sectores, falta de mantenimiento de las señalizaciones horizontales o farolas desaparecidas".

La Mesa de Mantenimiento Urbano, según el punto aprobado en el pleno municipal, estará compuesta por un técnico del Ayuntamiento de Cádiz de cada una de las áreas de Limpieza, Mantenimiento, Jardines y Alumbrado, dos concejales y representantes de cada grupo municipal, el concejal no adscrito y representantes de la federación Vecinos de Cádiz.

"Hemos comprobado como el Parque Genovés da pena y que tal y como está la ciudad no se puede 'vender' que Cádiz tiene el mejor atardecer del mundo porque cuando miras alrededor todo está sucio y en mal estado. Cádiz es antigua, pero no vieja, pero esa sensación de vieja es la que transmite a quienes vienen de fuera", lamenta Pilar García.

La presidenta de Vecinos de Cádiz pregunta al equipo de gobierno: "¿No os duele Cádiz? ¿Sois conscientes del malestar que se causa a los vecinos y visitantes por esa falta de mantenimiento? ¿Habéis visto el Gran Teatro Falla, que es uno de los buques insignia de nuestra ciudad, en qué condiciones está? ¿Y el estado de los monumentos de nuestros artistas gaditanos?" y continúa destacando que "vemos como no se cuida Cádiz, como no se mima la ciudad. Vosotros, los políticos, sois aves de paso pero la ciudad se queda para nuestros hijos y nietos. ¿Qué les dejamos? ¿Aparcamientos en zonas de colores?, ¿parques y jardines sin ningún atractivo? ¿Qué política de emprendimiento se hace en la ciudad? ¿Cómo se genera empleo? ¿Por qué se crean nuevos impuestos? No entendemos por qué hay que sacrificar tanto a los gaditanos, cuando de lo que se trata es de aportar soluciones, como representantes que sois de todos nosotros".

Continúa denunciando Pilar García que "nuestros mayores se caen en las calles por las deficiencias que hay". E invita al alcalde, a sus concejales y sus asesores a que "se paseen por cada barrio y por cada rincón, que tomen nota y hagan fotos, que harán un buen dossier con deficiencias". Por eso la solicitud de la creación de esta Mesa de Mantenimiento Urbano, como un instrumento "en el que todos unidos trabajaremos en beneficio de nuestra ciudad de Cádiz" y que tiene el respaldo del pleno municipal.

"Martín Vila tiene la tarea atrasada, muy atrasada. No queremos ni pensar que nuestro concejal nos obvia o no le interesa tener un contacto estrecho con quienes sí conocemos nuestra ciudad, pero desde esta federación de Vecinos de Cádiz no nos vamos a quedar callados porque nos duele Cádiz y queremos verla resurgir", sentencia Pilar García.