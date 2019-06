El Sindicato Médico de Cádiz teme que no haya facultativos para cumplir el plan de verano del SAS

El Sindicato Médico de Cádiz valora el esfuerzo que ha hecho el SAS para mejorar las condiciones del plan de verano respecto a años anteriores, incrementando las contrataciones de profesionales. En concreto, señala que en el distrito Bahía de Cádiz–La Janda se va a aumentar un 15% los días de contratación de los médicos respecto al año pasado, pero advierte que de momento no hay facultativos suficientes para cubrir esas jornadas. Teme que tampoco haya para las contrataciones previstas en los hospitales.

El motivo de esta falta de médicos, según los delegados de este sindicato en el distrito, es las condiciones de los contratos: "Aunque han mejorado respecto a otros años, no llegan a ser lo suficientemente atractivas para que los médicos se queden a trabajar aquí". Y critican el tipo de contrato que se está realizando en los últimos años: el de dispositivo de apoyo, por el que "trabajan por horas y nunca saben con antelación dónde van a trabajar cada día". En este sentido, quieren resaltar que este año, como novedad, a los médicos que han firmado ya sus contratos les han especificado la distribución del tiempo del contrato.

Los delegados del Sindicato Médico en el distrito señalan que esta semana todavía no se habían encontrado facultativos para ocho de las plazas de médicos ofertadas en el plan de verano y lamentan que en el caso de que no se encuentren suficientes profesionales para contratar, "van a sobrecargarse de trabajo de nuevo los médicos acumulando cupos de pacientes".

Destacan que el SAS ha planteado una posible solución si no encuentra facultativos para los lugares de difícil cobertura. Consiste en ofrecer a los profesionales que ya están trabajando allí lo que se denomina productividad especial asociada a programa, que supone una mejora en las condiciones económicas a los que quieran aumentar de forma voluntaria la jornada laboral en módulos de cuatro horas, hasta un máximo de 2.000 euros brutos al mes. "Reconocemos que es una mejora respecto a años anteriores, pero tampoco soluciona el problema".

Resaltan que todo esto es para refuerzo, pero el plan de verano no contempla cubrir las vacaciones de los facultativos que tienen contratos estables, así, "los médicos de los centros de salud seguirán acumulando cupos".

Respecto al anuncio de mantener abiertos casi todos los centros de salud por las tardes en verano, sostienen que esta medida se podrá llevar a cabo "solo si se encuentran médicos para cubrir las tardes".

Hospital Puerta del Mar

En cuanto al Hospital Puerta del Mar, el delegado del Sindicato Médico en este centro afirma que también está previsto aumentar las horas de contratación respecto al verano pasado: "En concreto, se estima un incremento del 7,88% de días autorizados para contrataciones en el plan de vacaciones". Precisa que "aunque no parezca mucho, en lo que respecta a facultativos, es significativo", ya que se contempla la contratación de especialistas para unidades que el año pasado no se cubrieron en verano. Pone el ejemplo de la UCI, donde se prevé contratar a tres intensivistas; Medicina Interna, donde se ofertan dos plazas, y el aumento del número de contrataciones en Urgencias. Manifiesta que todavía falta ver la concreción y el desarrollo de estas previsiones, porque teme que algunos de estos puestos no se van a poder cubrir por falta de médicos disponibles.

Sobre las obras que se van a realizar este verano en el Puerta del Mar, el delegado del Sindicato Médico afirma que la Dirección les ha trasmitido que esos trabajos no van a afectar a controles de hospitalización completos, ya que se harán de forma escalonada. En concreto, les han dicho que se harán adaptaciones de aseos y mejoras en confortabilidad e iluminación, y siempre con la posibilidad de que sea reversible, algo que desde el Sindicato Médico no entienden, ya que "si, por ejemplo, se inicia la reforma de unos baños para adaptarlos: o se acaban las obras o las dejan a medias, pero no es reversible bajo ningún concepto", expresa el delegado, quien se muestra desconfiado sobre cómo afectarán las obras a los controles.

Destaca que este año se van a repetir las obras de reforma en algunos controles de hospitalización, como en Medicina Interna, Cardiología, Traumatología o Urología. "La Dirección del centro nos ha contestado que se trata de reformas parciales, igual que otros años, y este verano se van a completar nuevas fases de estas reformas parciales". Sin embargo, llama la atención de que "siguen sin acometerse las grandes obras del hospital anunciadas hace al menos un año y que están pendientes de iniciarse, como la reforma del punto de extracción, la instalación de la tomoterapia o la reforma de la UCI Pediátrica".