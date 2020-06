Revolución en el Club Naútico

Un cambio de mentalidad que ha llevado años

Lo que ya ha ocurrido y está ocurriendo en el Club Náutico de Cádiz no es una casualidad, ni es una idea que haya fraguado de una manera sencilla. El proyecto de permitir la entrada de decenas de socios nuevos, en su mayoría familias jóvenes, y plantear nuevos equipamientos destinados al uso social además del náutico–deportivo es una cuestión que un grupo de socios lleva peleando años, y que incluso ha motivado algún que otro proceso judicial ya superado. “Nos ha llevado varios años conseguirlo. No había interés por abrirse a la ciudad y ha habido que empujar mucho para conseguir que el cuerpo social del club cambiara de opinión y se abriera a un perfil de socio que no sólo busca actividades náutico–deportivas sino también un componente social”, explica Pérez Dorao.