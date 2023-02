Renfe aún no ha puesto a la venta los trenes desde Sevilla a dos semanas del Carnaval

Renfe aún no ha puesto a la venta los billetes que unen Cádiz con Sevilla, y vuelta, a través de los Media Distancia para el primer fin de semana de Carnaval. Sí se pueden adquirir los del Alvia a Madrid, aunque en este caso limitado a solo dos trayectos por sentido, ya que el tercero que por el momento funciona no tiene parada en la capital hispalense.

Aunque hace escasos días apareció la información de estos viajes de MD en la web de Renfe, no se puede acceder a la compra de los billetes. "El tren consultado no se encuentre disponible para la venta", se especifica desde la empresa pública, sin aclarar cuándo se podrán adquirir los billetes.

Esta anómala situación se concentra en el primer fin de semana del Carnaval, que es el que más atrae a los visitantes, aunque este año el segundo supone el inicio del puente del Día de Andalucía.

Desde Renfe se indica que "en los próximos días estarán a la venta. Se está ultimando la programación definitiva para poner todos los refuerzos que nos sean posibles", aunque no se específica fecha.

Por si fuera poco, los billetes de Alvia y Torre del Oro, ambos con parada en Sevilla y Córdoba, están ya agotados en buena parte de los trayectos en ese fin de semana, lo que agrava aún más situación.

Una usuaria habitual de los Media Distancia lamentaba a este diario la situación que están viviendo los que optan por este medio de transporte, no sólo para días festivos sino como medio de transporte para acudir a su puesto de trabajo. "Cada día es más complicado porque los trenes van casi siempre abarrotados y a veces es difícil lograr un billete. En cuando a días especiales, como son los del Carnaval, es peor todavía. En mi caso tengo amigas francesas pendientes de venir a la fiesta. Y lo que no queremos es viajar en coche. Me parece excelente que se apueste por el transporte público, pero para ello hay que reforzar el servicio. Y que no vaya todo para Madrid", se lamenta.