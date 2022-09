Profesionales sanitarios y sociosanitarios de Cádiz piden la jubilación anticipada desde los 60 años

Centenares de profesionales de la provincia de Cádiz están reclamando, a través de la Plataforma Javiis (Jubilación Anticipada Voluntaria en Instituciones Sanitarias y Sociosanitarias), anticipar su edad de jubilación a partir de los 60 años, en un movimiento que en España reúne ya a casi 40.000 miembros y ha recogido más de 90.000 firmas en la plataforma virtual Change.org.

Manuela Moreno es el enlace de esta iniciativa en la provincia y cofundadora de Javiiis. Explica que estos trabajadores y trabajadoras se amparan en el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social donde se recoge que la edad de jubilación podrá ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca. Al respecto señala que “esto se le reconoce ya a profesiones con determinados riesgos, que tienen derecho a anticipar edad de jubilación sin penalización económica. Hablamos de artistas, toreros, bomberos, mineros, policías locales... Eso es lo descrito en la ley de la Seguridad Social, para establecer unos coeficientes reductores de la edad de jubilación, como ya tienen reconocidas otras profesiones. Por eso lo que pedimos no es un regalo”.

La plataforma pide un estudio “que no solo lo merecen los profesionales, sino también la sociedad, que a fin de cuentas es quien sufre las consecuencias. Debido a la naturaleza de nuestra profesión sometida a turnos rotatorios a nocturnidad, a riesgos biológicos, radiológicos, tóxicos, a su complejidad y a los continuos avances, necesitamos una pericia y habilidades muy específicas que disminuyen a lo largo de los años, y nuestras capacidades se ven menguadas, no solo por la edad, sino también por los altos índices de penosidad sufridos a lo largo del tiempo. Ello conlleva que no se pueda ofrecer la calidad asistencial que los ciudadanos merecen”.

La pandemia acentuó la vulnerabilidad de estos profesionales. “¿Cuántos compañeros murieron?, ¿cuántos han quedado tocados?”, pregunta Manuela Moreno. Sin embargo, “no dimos un paso atrás y seguimos firmes ante cualquier otra dificultad que ponga en riesgo la salud de todo el país”. De ahí que la plataforma destaque que “ahora somos nosotros los que necesitamos ayuda para que se nos reconozca algo que, a otras profesiones, como cantantes, toreros, artistas, bomberos, policías, etc. ya se les ha reconocido, y que los aplausos se trasformen en una realidad”.

Explica Manuela Moreno que “el estudio previo para aplicar una nueva ley que nos incluya solo puede hacerlo el Ministerio de Inclusión y Asuntos Sociales o bien que lo soliciten grandes sindicatos como CCCO y UGT. Y así ha sido, la petición la han presentado junto a CSIF o SATSE y tendría que haber contestado el Gobierno a principios de año, pero no ha habido respuesta”.

Médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores, personas que trabajan en dependencia... la plataforma, que se autodenomina 'asidincal' y apolítica, defiende a un amplio espectro de profesionales y pide que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promueva el estudio, “pues creemos que es el mejor conocedor de nuestra situación y tal como recoge el Real Decreto 1968/2011 en su artículo 10 actualmente en vías de reforma por la Ley de Pensiones, se inicie el procedimiento general para el establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación de los profesionales de instituciones sanitarias, dándole curso a las solicitudes legítimamente registradas en tiempo y forma por los sindicatos SAE, CSIF, CCOO y UGT, en 2021”.