Piden tras el 26-M “ayuntamientos respetuosos con los derechos humanos”

Un debate sin VOX ¿y sin el PP?

Derechos Humanos ha convocado por segunda vez -ya lo hizo en las elecciones de 2015- una mesa debate con los candidatos de los partidos con representación municipal en la actualidad. Será el miércoles a las 19.00 horas en el Aula Magna de la Facultad Filosofía y Letras y han confirmado su presencia los alcaldables de Adelante Cádiz, PSOE y Ciudadanos, José María González 'Kichi', Fran González y Domingo Villero, respectivamente. Rafael Lara, coordinador de Solidaridad Internacional de la APDHA, señaló que el candidato del PP, Juancho Ortiz, aún no ha confirmado su presencia. “Esperemos que finalmente venga y no prive a la ciudadanía de la posibilidad de escuchar sus propuestas para Cádiz”, apuntó Lara. Quien no estará en el debate será VOX, aunque la formación ha criticado su exclusión de este debate. “A los gaditanos se le habrá hurtado conocer cuál es el programa de VOX confeccionado para conseguir en los próximos cuatro años lo que Cádiz necesita y desean los gaditanos. Otra vez el miedo a VOX ha sido un factor relevante en la estrategia de los demás partidos. ¿Miedo a qué?. ¿A que mejore la vida de los gaditanos?”, han indicado. Al respecto, Rafael Lara explicó que un debate con las nueve candidaturas “sería eterno e infumable", y que la elección de los partidos intervinientes en el debate obedece “únicamente al criterio de representación municipal”. El debate, abierto al público, será moderado por Lola Sanisidro, por la APDHA, y Miriam Peralta, en representación de la Asociación de la Prensa de Cádiz.