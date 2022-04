El PSOE pide que Cádiz aspire a los Planes de Sostenibilidad Turística

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, ha solicitado al equipo de gobierno que el Ayuntamiento de Cádiz participe en la convocatoria extraordinaria 2022 de Planes de Sostenibilidad Turística, cuyo proceso permanecerá abierto hasta el próximo 17 de mayo.

Torres ha recordado que estos planes tienen como objetivo avanzar en la transformación de los destinos turísticos hacia un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial. “Cádiz es una ciudad con un alto potencial turístico, que debe trabajar por la desestacionalizacion, y beneficiarnos de estos planes de sostenibilidad turística es esencial para conseguirlo”, ha aseverado el portavoz.

Así mismo, Óscar Torres ha incidido en el hecho de que estos programas no necesitan cofinanciación por parte de las entidades locales, “así que el Ayuntamiento no tiene excusas para no presentarse”, ha incidido, “debe ir a por todas y no dejar pasar ni una sola oportunidad para la ciudad”. El portavoz ha advertido que el Ayuntamiento “debe esforzarse al 200% para conseguir una buena puntuación y resultar seleccionado porque el turismo sostenible es un elemento dinamizador y una oportunidad para generar riqueza y empleo de calidad en nuestra ciudad”.

“En total, estos fondos ascienden hasta los 720 millones de euros y son muestra del enorme esfuerzo del Gobierno de España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que busca impactar en la diversidad de destinos turísticos que conforman la oferta nacional”, ha afirmado Óscar Torres. “Unos fondos que pueden ser la base para que Cádiz desarrolle una estrategia turística sostenible, que ponga en valor los recursos locales y el patrimonio material e inmaterial de la ciudad, entre otras medidas”, ha concluido el portavoz.