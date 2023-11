El PP tumba las cuatro propuestas presentadas por Adelante al Pleno de este jueves

Adelante Izquierda Gaditana verá de alguna forma anulada su actividad en el Pleno de este jueves. Las cuatro mociones que va a presentar la formación de izquierdas serán rebatidas por cuatro enmiendas de sustitución presentadas por el Partido Popular que vienen a variar algunos aspectos de cada propuesta y que serán, pues las que finalmente se aprueben debido a la mayoría absoluta que disfrutan los populares en el Pleno.

Esta situación no deja de ser curiosa porque la fórmula de presentar una moción de sustitución (que no de adición) a cada propuesta de un grupo político no es para nada habitual. A estas cuatro propuestas de Adelante (una de ellas conjunta con el PSOE) se une otra enmienda de sustitución también presentada por los populares a una propuesta del PSOE.

Desde la oposición se ve esta práctica de los populares como “el rodillo” tantas veces mencionado haciendo referencia al uso de la mayoría absoluta que tiene el PP tras las elecciones de mayo. Sin embargo, los populares justifican estas enmiendas de sustitución en el “bloqueo” que desde la oposición se estaría haciendo a la posibilidad de sentarse y llegar a acuerdos para sacar adelante las mociones. “No es rodillo, es la única manera que nos dejan de aprobar propuestas de la oposición sin ser todo o nada”, trasladan desde el entorno del gobierno municipal, recordando que en plenos anteriores han pedido votar las propuestas de la oposición separando los distintos puntos de cada moción, “a lo que se niegan sistemáticamente”.

Según el PP, las enmiendas de sustitución vienen a ser leves modificaciones de la propuestas originales, para eliminar, suavizar o modificar aquellas cuestiones con las que los populares no están de acuerdo manteniendo el espíritu de la propuesta, con la que sí estarían de acuerdo.

Las propuestas de Adelante

Así, la propuesta que presentaba Adelante relativa a Segunda Aguada solicitando una batería de actuaciones (asfaltado de calles, reurbanización de un tramo de Barbate, peatonalización y renovación de alcantarillado de Julio Rico de Sanz y Antonio Muñoz Quero, o instalación de elementos de protección frente a saltos en alturas en distintos puntos del barrio) ha sido resumida por el PP en “aumentar los recursos e inversión municipal necesaria, mejorando con ello la labor de mantenimiento, asfaltado, alumbrado, limpieza y, en general, el cuidado que necesita un barrio como el de la Segunda Aguada”.

La propuesta en apoyo al Personal Técnico de Integración Social (PTIS) ha visto modificada en la enmienda del PP el “instar” por “solicitar” a la Junta de Andalucía, hacia quien se reducen también las exigencias. Del apoyo al pueblo palestino han desaparecido en la enmienda de sustitución las referencias expresas al estado de Israel y la exigencia concreta a la Junta de Andalucía por “todas las administraciones públicas” para que “implanten medidas de cooperación y ayuda humanitaria respecto a toda la población que están viviendo el conflicto bélico”.

La propuesta conjunta que habían presentado Adelante y PSOE sobre Memoria Histórica, que incluía 11 puntos, ha sido reducida a un decálogo, ya que el PP ha eliminado la referencia a la instalación en la fachada del estadio del nuevo nombre (Nuevo Mirandilla). Además, ha eliminado la referencia a la creación de un espacio para la memoria histórica en el castillo de Santa Catalina.

La última enmienda se refiere a la propuesta del PSOE para instar a la Junta a que incluya en los presupuestos de 2024 “partidas económicas finalistas que posibiliten la puesta en marcha de proyectos de interés para la ciudad como la rehabilitación de Valcárcel para acoger la Facultad de Ciencias de la Educación, la construcción de la Ciudad de la Justicia o la puesta en marcha del nuevo hospital”. Moción que será sustituida por una reclamación a la Junta para “que presente las fórmulas de financiación más adecuadas para garantizar la realización en nuestra ciudad de aquellos proyectos que actualmente siguen pendientes desde la época de gobiernos autonómicos anteriores”.