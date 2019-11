El PP lamenta que el Ayuntamiento autorizase salones de juego a menos de 50 metros de dos centros educativos

El Grupo Municipal del Partido Popular de Cádiz ha lamentado hoy a través de un comunicado que la preocupación “más que justificada” que mostró ayer el Equipo de Gobierno de Cádiz respecto a la proliferación de casas de apuestas y salones de juegos, no se haya traducido en los últimos años en un mayor rigor a la hora de conceder licencias de aperturas a este tipo de establecimientos. Los populares, en concreto, lamentan que se hayan autorizado aperturas de salones de juegos frente al colegio de las Esclavas en la Avenida en noviembre de 2016 ( http://institucional.cadiz.es/sites/default/files/juntas_y_plenos/acuerdos/Acuerdos%20JGL-45%20%2004-11-16.pdf Punto 10) y frente a la Escuela de Idiomas en agosto de 2017 (http://institucional.cadiz.es/sites/default/files/juntas_y_plenos/acuerdos/Acuerdos%20JGL-31%20%2011-08-17.pdf Punto 13 y 14).

Los populares coinciden en la preocupación mostrada desde varios ámbitos de la sociedad gaditana por lo que se está convirtiendo en un problema para muchos jóvenes que encuentran en el juego y las apuestas una vía de escape llena de peligros relacionados con la adicción.

Por todo ello el Grupo Municipal Popular ha recordado que la normativa andaluza establece, entre otras cosas, en el artículo 89 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía https://www.juntadeandalucia.es/boja/2005/237/1 se establece que "No se podrá autorizar la apertura y funcionamiento de ningún salón recreativo que se encuentre en el momento de la presentación de la solicitud de autorización de instalación a menos de un radio de cincuenta metros de un centro docente de enseñanza primaria o secundaria".

El concejal popular, José Carlos Teruel, ha solicitado al Equipo de Gobierno que realice un estricto control de la normativa existente para que no se produzcan hechos como los descritos; “no podemos estar planteando una ampliación del radio de exclusión de estos negocios a 500 metros de radio de los colegios, lo que en Cádiz supondría –por su fisonomía- la casi total prohibición de ubicación de estos negocios, y a la vez no cumplir la norma que ya existe que es la de no permitir su ubicación a menos de 50 metros, como pasó en 2016 y 2017 en Cádiz”.

Teruel concluyó señalando que “esperamos que en próximas fechas se pueda establecer una mecánica de trabajo para acordar entre todos los grupos acciones encaminadas a abordar un problema que nos preocupa y mucho a los populares. En materia de prevención de adicciones para los más jóvenes y para la población en general hay que realizar todos los esfuerzos posibles desde el diálogo y la colaboración”.