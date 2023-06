Miguel Ángel Ruiz Anillo: “La guerra de Ucrania ha servido de escudo para muchos abusos”

–Es usted presidente de una asociación de consumidores con sólo un año de vida ¿Es éste un buen momento para la creación de una asociación de consumidores?

– La verdad es que sí. Cuando creamos la asociación no podíamos imaginarnos la de problemas que iban a surgir en los meses siguientes. El consumidor necesita protección, necesita información, necesita una voz crítica y necesita una voz responsable. Nos gusta hablar de consumo en positivo, colaborar, evitar las trincheras en el ámbito del consumo haciendo una labor de interlocución con muchas empresas y constituir lazos de colaboración y evitar confrontaciones.

–¿Les toman en serio las empresas?

–Hay de todo, pero en líneas generales nos encontramos muy satisfechos con la respuesta que obtenemos. Al principio siempre cuesta y se nos mira con recelo. Se detecta miedo y desconfianza pero en cuanto ven nuestro carácter constructivo ya esos recelos empiezan a desaparecer.

–¿La legislación les da herramientas y armas suficientes para sentirse empoderados?

–Como organización sí pero a nivel del consumidor individual se echan en falta determinadas labores de prevención por parte de la Administración. Cuando hay productos ilegales o venta ambulante ilegal, fraudes en internet... las entidades públicas vemos que no están velando por el consumidor de manera preventiva sino que lo hacen a posteriori.

–El consumidor tiene que creerse que una sandía le sale más cara por culpa de la guerra de Ucrania o que tiene que pagar más porque hubo un terremoto en Turquía...

–La guerra de Ucrania ha valido para todo. Ha sido el escudo para justificarlo casi todo y ha dado pie a muchos abusos. Es cierto que ha habido un incremento de precios y costes de producción de ciertos productos, sobre todo del ámbito de la alimentación. Influye la guerra de Ucrania, el incremento del coste de la electricidad, del coste de los carburantes, del aumento de costes logísticos de las empresas y costes laborales.

–¿Nos queda mucho malo por pasar?

–Desgraciadamente sí.

–¿Y ustedes que pueden hacer ahí?

–Poco más allá que ejercer el derecho al pataleo.

–¿Los vulnerables son ahora más vulnerables?

–¿Y quién no es a día de hoy vulnerable en España?Creo que el 90% de los consumidores nos hemos sentido en los últimos tiempos muy vulnerables. Y no hablamos de gente que esté en el desempleo o con bajos recursos . Hablamos de familias que hasta hace un año o año y pico tenían una vida acomodada y de buenas a primera se han encontrado con una subida de las hipotecas, de la luz, de los precios de los alimentos... Y nos encontramos con muchas familias que están pasando penurias económicas.

–¿Se atreve a hacer algún vaticinio sobre la duración del incremento de las hipotecas?

–Creo que a lo largo de este segundo semestre habrá una amortiguación de la subida. No quiere decir que no seguirán subiendo porque subirá hasta situarse en torno al 4% o 4,5%. Creo que a partir de este año, si todo sigue igual, si veremos descender un poco el euríbor pero de una manera menos rápida de lo que ha subido. Los próximos años serán duros.

–¿Los consumidores estamos haciéndolo mal y estamos gastando a lo loco?

–Si consumen más es porque la dinámica general invita a que se consuma más. Y los bancos están dando préstamos o tarjetas de manera alocada para favorecer que se consuma más. El consumidor no es culpable sino que el culpable es el sistema. Siempre pedimos al consumidor que sea responsable con su propia economía pero todo nos invita a consumir más.

–¿Ya estamos gastando dinero que no tenemos?

–Sí. Nosotros tenemos un programa de educación financiera. Tocamos el tema de las tarjetas, los créditos rápidos. Son productos que te solucionan hoy la vida pero te las complican mañana con un endeudamiento. Se piden créditos para tapar créditos.

–¿Y esto nos puede llevar a una congelación del sistema?

–No pinta bien la cosa. Quedan años duros para los consumidores. Años de reajuste económico interno y a nivel global.

–¿Y este es un terreno abonado para las estafas? ¿Y ahí estáis vosotros, no?

–En tiempos de crisis hay un aumento de reclamaciones y fraudes. Nos llegan avisos de fraudes que proliferan. Tenemos que hacer una labor preventiva y avisamos y alertamos de esos fraudes pero desgraciadamente vemos que tenemos que seguir protegiendo a los consumidores ante ese tipo de fraudes.

–La situación económica nos está llevando a variar nuestros hábitos de consumo. Ahora comer sandía es un lujo...

–El consumidor está cambiando y sobre todo en el ámbito de la alimentación. Apuesta más ahora por las marcas blancas y están llevando diariamente una labor comparativa más intensa de los precios entre distintos establecimientos y ya no hace la compra en un solo establecimiento. Está habiendo una disminución del consumo preocupante en casos como el pescado. Hemos pedido al Gobierno una bajada del precio de la carne y el pescado para que los consumidores puedan amortiguar la subida de los precios y, sobre todo, para que puedan seguir llevando una vida con alimentación sana y equilibrada para lo que es necesario el consumo de carne y pescado.

–¿Observan una diminución de la confianza de los consumidores en las entidades bancarias?

–Sí. Pero hay que ser justos y decir que no todas las entidades bancarias son iguales. Hay algunas entidades que no han tenido cláusula suelo, o que no han tenido tarjeta revolving o que no han tenido cláusulas abusivas. No me gusta meterlas a todas en el mismo saco porque al final los bancos son también muy necesarios en la vida de los ciudadanos. Creo que el consumidor tiene que aprender a valorar y ver las diferencias entre las condiciones que le plantean unas y otras entidades: comisiones, servicios, sucursales abiertas... Y, a la vista de eso, elegir.

–¿Cualquier cosa menos tener el dinero debajo del colchón?

–Eso conlleva un riesgo. Y, además, el consumidor tiene que ser responsable en cómo mueve ese dinero, cómo lo invierte. Yo no recomendaría a nadie que tuviera el dinero debajo del colchón.

–¿Habría que potenciar una educación para el consumo desde edades tempranas?

–Una asociación nace como respuesta a una carencia. Ojalá fuéramos innecesarios. Sería señal de que el consumidor no necesita que nadie le defienda.

–¿Cuál es el perfil habitual de las personas que acuden a una asociación de consumidores?

–De todo tipo. Es cierto que los jóvenes son los que menos reclaman y dejan pasar ciertas situaciones de abusos. En su mayoría es público de más de 40 años que son los consumidores más críticos y exigentes. Al consumidor joven tenemos que animarlo a reclamar, a hacer valer sus derechos.

–¿Y cuáles son las quejas más comunes?

–Sobre todo el tema de fraudes bancarios. No por parte de los bancos sino de terceras personas que aprovechan el ecosistema para defraudar a los consumidores.

–¿Es difícil mantenerse neutro?

–Para nosotros no. Tenemos claro que lo primero es la defensa del consumidor. Ahora bien, esa protección siempre intentamos llevarla en positivo. Es decir, llegando a acuerdos entre las dos partes. Somos como somos esté quien esté en el poder y algo fallaría si nos plegáramos ante alguna ideología.