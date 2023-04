La Marea Blanca de Cádiz llama a reclamar la asistencia especializada en el hospital público

La Marea Blanca Gaditana en Defensa de la Sanidad Pública se ha concentrado esta mañana ante el Centro de Especialidades de Vargas Ponce, en Cádiz, en un acto reivindicativo en el que han participado varias decenas de personas y al que se han sumado los candidatos a la Alcaldía del PSOE, Óscar Torres; de Adelante Cádiz, David de la Cruz; y de Izquierda Gaditana, la concejala Helena Fernández. La protesta ha venido a coincidir con la jornada de huelga convocada en Atención Primaria por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), organización que no cuenta con el apoyo de la plataforma, a diferencia del Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP), procedente del colectivo ¡Basta Ya!, que mantiene una huelga indefinida intermitente desde el pasado 20 de enero y cuyas reivindicaciones sí que respalda.

Antonio Vergara, uno de los portavoces de la Marea Blanca Gaditana, informó a los asistentes de una situación que han denunciado los facultativos de Atención Primaria del casco histórico: "Ellos solucionan el 80% de los casos, pero para el 20% restante necesitan de la ayuda de los especialistas del hospital. En intramuros, en vez de derivarse al Hospital Puerta del Mar, van a San Rafael de forma obligada. Esto sucede desde hace un año, pero se agrava ahora porque hay procesos que dependen de especialidades dentro de la especialidad, como los problemas de suelo pélvico, dolor torácico, insuficiencia cardíaca y disfonía, que sólo están disponibles en el Puerta del Mar, de manera que los pacientes de intramuros no disponen de la misma asistencia que los de Puertatierra". En este sentido, el facultativo llamó a la ciudadanía a reclamar su atención en el hospital público, acogiéndose a su derecho a la libre elección de médico.

Lola Martínez, otra de las portavoces del colectivo, puso de manifiesto que, dada la demora de las citas con los especialistas, a las puertas del Centro de Especialidades de Vargas Ponce debía haber colas de pacientes y, sin embargo, las salas de espera se encontraban casi vacías.

Las reivindicaciones y cánticos de la protesta tuvieron un tono carnavalesco con consignas al son de coplas de la chirigota 'Los Cruzados Mágicos' como. "Privada, privada, me dice el enemigo, ay Bonilla, que cruz me ha caído contigo", "Bonilla más plantilla", "La salud no es un negocio" y "la atención primaria es necesaria". Antes, uno de los activistas repartió unos folletos con forma de billetes de 500 euros en cuyo dorso podía leerse: "Esta es la nueva tarjeta para tener salud en Andalucía".