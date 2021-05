Kichi: “Juanma Moreno vino a la ciudad a mentirle a la cara a todos los vecinos”

El alcalde de Cádiz, José María González, ha criticado con dureza lo que considera una falta de apoyo claro de la Junta al nuevo Hospital Regional de Cádiz, ya sea a través de los fondos Next Generation como utilizando los propios presupuestos de la comunidad.

González, en declaraciones a Diario de Cádiz, constata que "la incapacidad para gestionar los recursos europeos para hacer el nuevo Hospital de Cádiz es un ejemplo de estulticia política por parte del PP que raya el ridículo más absoluto".

El presidente de la Junta "vino a la ciudad a mentirle a la cara a todos los gaditanos. Nunca ha tenido intención de construir el nuevo hospital. Nunca. Ni cuando el séquito del PP se manifestó en campaña, pancarta en mano, bajo el lema: “Juanma lo haría”. Ni con fondos europeos. Ni con los fondos del Estado, ni con el superávit en el último ejercicio, ni con el presupuesto autonómico. Porque no es una cuestión de dinero, sino de prioridades política". Para González se retrata así "un concepto de hacer política basado en el engaño, la falsedad y la demolición de todo concepto de verdad. El PP es a la política lo que las fake news son a la información. Una balsa que oscila entre la mentira y la corrupción”".

"Dinero hay, lo que no hay es intención. Prefiere privatizar la sanidad, prefiere beneficiar a otras ciudades porque saben que el PP de Cádiz no va a levantar la voz. Se juegan el salario a final de mes. Y los Juancho, Teófila, Romaní, Ana Mestre y Bruno anteponen el interés partidista al de su ciudad. Quien se mueva, no sale en la foto. Y necesitan salir todos para mantener el tren de vida".

"Cádiz no se merece este maltrato y tantas mentiras de la derecha. Pero el desprecio del gobierno de Juanma Moreno hacia Cádiz va mucho más allá del proyecto del nuevo Hospital”.

"No podemos dejar pasar la ausencia de inversiones en materia de vivienda desde que el PP llegó al poder. No pueden tapar su incompetencia a la hora de solventar un problema tan grave para Cádiz con el anuncio de la segunda fase del pisos de Matadero, que ellos mismos han tardado años en poner en marcha", agrega.

"La Junta ha sido incapaz con el PP de poner en marcha nuevas operaciones de vivienda en el casco antiguo. Mientras que desde el Ayuntamiento de Cádiz, con nuestros escasos recursos y con el plus que nos ha supuesto volcarnos en la lucha contra la pandemia, hemos sacado adelante nuevos actuaciones en intramuros y pronto iniciaremos otras nuevas, ellos han despreciado a todas las familias que necesitan una vivienda digna, y que hoy sólo cuentan con nosotros pasar salir de esta situación".

Junto a ello, afirma que "la Junta ha sido incapaz también de dar un uso al inmenso solar de San Severiano, una vez les hemos cedido un terreno alternativo para la Ciudad de la Justicia. Es este un suelo fundamental para dar una serie de servicios a este barrio, donde se podría levantar un complejo escolar público, algo deseable pero imposible porque el PP no quiere a la educación pública, como también desprecia la promoción de viviendas para los que más la necesitan".

"Y así seguimos, con la complicidad dócil del PP de Cádiz. Mientras, junto a la Universidad, luchamos por Valcárcel; junto a la Marea Blanca por una Sanidad pública digna; y junto a la FLAMPA por una Escuela Pública en la que siguen recortando líneas", concluye.