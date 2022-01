Juanma Moreno se da un baño de masas en Cádiz para celebrar sus tres años de Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha dado este domingo un baño de masas en Cádiz en la convención del Partido Popular regional en la que centenares de militantes de toda la comunidad autónoma han acudido al Parador Hotel Atlántico y donde ha celebrado los tres años de su llegada al Gobierno.

En un discurso de unos 40 minutos ha desgranado la gestión de lo que llama el Gobierno del cambio tras 37 años de régimen socialista que "ya gobernaba por inercia y sin pensar en el interés de los andaluces". Ha sido una intervención de repaso a todo lo que ha habido y de lo que queda por venir y con un relato que tuvo dos patas importante,s como ha sido la gestión de la pandemia y la recuperación económica.

En este caso, uno de los anuncios que hizo con vehemencia y que denota que estamos ya en un escenario prelectoral es que mientras sea presidente del Gobierno andaluz, "por cada impuesto nuevo que ponga el Gobierno de España, nosotros quitaremos un impuesto a los autónomos" en Andalucía. Moreno ha afirmado que el Gobierno de Sánchez "ha decidido darle un mazazo a todos los autónomos y pretenden freírlos a impuestos". "No vamos a permitir que cierren sus negocios, vamos a estar con los autónomos que son parte fundamental del sistema productivo", ha añadido.

El presidente de la Junta ha señalado sorprendido que "según los socialistas" el indicador de que haya más autónomos "no es bueno porque es un reflejo de que la economía va mal, porque cuando hay muchos autónomos solo sucede en los países con economías muy débiles". Ese es, según ha señalado Moreno, el pensamiento del PSOE.

En el apartado económico, sacó datos como que en el mes de diciembre uno de cada dos altas en la Seguridad Social fueron de andaluces, las bajadas de impuestos han traído que más empresas se radiquen en Andalucía y, por lo tanto, haya más ingresos y que sea la comunidad con más autónomos de toda España. En este sentido, no ha dudado en afirmar que en estos tres años ya se ha cumplido el 80% del programa económico.

Juanma Moreno ha defendido sus tres años de gestión al frente de la Junta de Andalucía asegurando que "el cambio" sigue "fuerte y no va a parar". "Prometimos cambios y, desde la humildad, creo que hemos cumplido y Andalucía ha cambiado", ha añadido el presidente, que ha asegurado que "ese cambio va a seguir durante los próximos años".

"Prometimos reformas, diálogo, liderazgo y Andalucía está en la cabeza de la recuperación, o gobernar con transparencia y se ha desterrado la corrupción de la comunidad autónoma", ha afirmado Moreno, que ha señalado que "el cambio no es otra cosa que Andalucía funcione".

Ha dejado muy claro que el cambio “está fuerte, tiene músculo y no va a parar”, y ha defendido su gestión en estos tres años de Gobierno para destacar que la comunidad "tiene ahora prestigio".

Asimismo, Moreno, que ha confesado tener un gobierno “con sus luces y sombras” pero “con pasión y un profundo amor por mejorar esta tierra”, se ha comprometido a “dejarse la piel” para que los 8 millones de andaluces “salgan adelante”.

Moreno ha afirmado que está siendo una "legislatura muy difícil" y ha repasado los inicios, que comenzó con un brote de listeriosis, después el mosquito del Nylo y luego una pandemia como la que se está viviendo que es "el mayor reto de la historia para el sistema público de salud". A eso, según el presidente de la Junta, se le une una caída del PIB "como jamás había ocurrido desde 1939".

En este sentido, ha sostenido que la oposición “no está a la altura de las circunstancias” durante esta pandemia y, en concreto, en esta sexta ola del coronavirus, y ha denunciado “las ansias electorales y las ganas de quitar del medio" a este gobierno.

Precisamente el apartado sanitario ha sido otra de las grandes patas del discurso de Juanma Moreno Bonilla. Así, ha recordado que la oposición ahora pide más recursos en Sanidad, "cuando entre el botón del no y el de la abstención --en el Parlamento-- la distancia que hay es de medio milímetro. Esa es la distancia que había para que la Sanidad hubiera tenido 1.100 millones extras" con los presupuestos de la Junta. Así, ha pedido "seriedad, rigor, coherencia y por supuesto, la verdad por delante".

Moreno ha dicho que "es verdad que la Atención Primaria tiene problemas, que hemos heredados, pero no hay un solo ratio en el que no se esté mejor en el que año 2018, último año de gestión del PSOE".

"Andalucía es la comunidad autónoma que más invirtió en Atención Primaria, hoy tenemos 30.000 profesionales más que en 2018, seis hospitales más, más camas convencionales y UIC en el año 2018", ha argumentado Moreno, que ha preguntado "cómo pueden decir sin sonrojarse que nosotros estamos deteriorando la sanidad pública en un ejercicio de cinismo tan grande".

"Queda absolutamente comprobado que los únicos que desde el año 2008 han ido desmantelando progresiva y sistemáticamente la Sanidad pública son los anteriores inquilinos de San Telmo", ha afirmado Moreno, que ha asegurado que no va a entrar "en ese juego de mentiras que ha entrado el PSOE".

Juanma Moreno ha aseverado que "el PSOE tiene la misma legitimidad para dar lecciones de Sanidad que Puigdemont en clases de Derecho Constitucional" y ha recordado que en el año 2017 "aquí llegó una gripe intensa y todavía recordamos las fotos en los pasillos de todos los hospitales y centros de salud de la administración socialista".

"Me duele la actitud del PSOE en Sanidad. He sido bastante prudente y ponderado con el balance de la gestión de Pedro Sánchez con la pandemia y lo que nunca he hecho es en plena sexta ola coger y hacer plataformas políticas, obligando a alcaldes a manifestarse, en contra del Gobierno", ha manifestado.

Esta es la tercera visita de Juanma Moreno a la provincia de Cádiz desde que el jueves iniciara un ronda en Villamartín, el viernes estuviera en Puerto Real y mañana va a celebrar el Consejo de Gobierno en la capital gaditana. De hecho, se ha mostrado orgulloso de que en solo tres años, en cinco de las ocho provincias andaluzas es el presidente autonómico que más visitas ha hecho en su historia.

Precisamente, el presidente dijo que la provincia gaditana es "un motor" para toda la región y ha destacado el potencial que tiene. Moreno Bonilla no ha dejado pasar la oportunidad para recordar algunos proyectos que se han llevado o se están llevado a cabo en el territorio gaditano, entre ellos el que el tranvía "se vaya a inaugurar en el primer semestre del año 2022 después de una década sin salir adelante".

Previamente, en el estrado han estado haciendo balance de su gestión varios consejeros del Gobierno andaluz haciendo balance también de estos tres años. En concreto han sido Elías Bendodo (Presidencia), Juan Bravo (Hacienda), Marifrán Carazo (Fomento e Infraestructuras), Carmen Crespo (Agricultura), Jesús Aguirre (Sanidad) y Patricia del Pozo (Cultura). Previamente al discurso del presidente también ha intervenido el presidente provincial del Partido Popular, Bruno García León.