Juancho Ortiz le pide a Kichi que deje de pedir responsabilidad a otras administraciones y "se ponga de una vez a hacer algo por la ciudad"

El presidente del Grupo Municipal Popular (GMPP) del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha pedido este lunes por enésima vez que el alcalde de Cádiz “deje la demagogia y el ataque continuo al resto de administraciones para quitarse de encima su trabajo y su responsabilidad y se ponga de una vez a hacer algo por esta ciudad. Que Plaza de Sevilla esté paralizada por la falta de trabajo la desidia total de este Equipo de Gobierno después de haber firmado ese nuevo convenio que se supone nos iba a salvar de todos los males, y que nos ha engargolado 17 millones de euros que ahora no saben ni dónde los van a sacar, es para que se lo hagan mirar”.

Juancho Ortiz señaló que “del mismo modo que está paralizada Plaza de Sevilla está paralizada la Ciudad de la Justicia simple y llanamente porque no son capaces de mandarle una nota simple de los terrenos a la Junta de Andalucía. De esta forma no hay modo de que un día sí y otro también no le pongan en evidencia desde otras administraciones, que lealmente no confrontan con este ayuntamiento y tienen que tragarse día sí día también las mentiras y la demagogia de Kichi”.

Sin proyectos y sin lo esencial

Los populares han reiterado su preocupación por la falta de proyectos de enjundia en la ciudad “a la vez que se olvida lo esencial, el mantenimiento diario, la limpieza, el cuidado del patrimonio, las programaciones culturales o las de ocio para los jóvenes. No es que sean incapaces de sacar adelante inversiones que activen la economía en la ciudad, que ayuden a su transformación, es que no son capaces de hacer lo mínimo que se despacha en gestión municipal. Hemos sacado adelante en el Pleno del pasado viernes una propuesta para que los vecinos se encarguen de recordarle mes a mes al Equipo de Gobierno, en una mesa de trabajo, qué tiene que hacer en cada barrio”.

Un alcalde que no ha dado ni una sola idea

Juancho Ortiz concluyó recordando que “son ya cerca de seis años de parálisis total en una ciudad que se deteriora a pasos agigantados sin que nada se haga por su conservación, por su limpieza o su mantenimiento. Es arrojar la toalla sin dar una sola alternativa, es la falta de trabajo como emblema de un equipo de gobierno que será recordado como el más flojo de la historia de Cádiz, y todo ello encabezado por un alcalde que no ha dado, en estos seis años, ni una sola idea de lo que quiere hacer para el futuro de la ciudad”.