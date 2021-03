–En Cádiz han hecho una declaración institucional en la que se insta a todas las administraciones a crear acciones para tratar de atajar el desempleo que hay en esta provincia. ¿Eso no es un brindis al sol?

–No es un brindis al sol. Yo creo que lo primero para que haya actuaciones tiene que existir la voluntad política. Yo creo que con ese compromiso que se ha suscrito por las cinco fuerzas políticas que conforman el Parlamento, la voluntad política está. Si luego sumamos que se firmó esa declaración por parte de todos los alcaldes de la provincia de Cádiz, es un paso más que el Parlamento de Andalucía quiere sumarse a esos alcaldes que reivindican las necesidades para la provincia.

En la declaración institucional lo que queremos poner en valor, por un lado, ese reconocimiento de Cádiz como cuna del constitucionalismo, pero también el hecho de reclamar la cooperación entre las distintas administraciones para que con la financiación adecuada, que es necesaria e importante, se lleven a cabo planes, proyectos y todo lo necesario para poder llevar a cabo oportunidad de empleo que esta ciudad necesita y más ahora. Lógicamente el Covid ha hecho lastre en todos lados y aquí en Cádiz, que venía arrastrando una tasa de desempleo importante, más aún.

–Entramos en el lío de Ciudadanos, el partido al que usted pertenece. Vaya terremoto que hay ahora en su partido y en torno al mismo. ¿Cree que el liderazgo de Inés Arrimadas es sólido?

–El liderazgo de Inés Arrimadas no lo cuestiono en modo alguno. Es la mejor presidenta que podría tener este proyecto político que es Ciudadanos. Es cierto que hay cosas que se han hecho mal y es necesario reconocerlo, no por parte de Inés sino de las personas que pudieran rodear a Inés. Qué duda cabe de que se han aprendido de los errores, esas personas han dado un paso atrás y ahora lo que toca es recomponerse y afianzarnos. Es verdad que son momentos difíciles y duros, no lo vamos a negar, porque vemos noticias todos los días pero ahora es cuando es más importante demostrar quién estaba en Ciudadanos y quién es de Ciudadanos. Eso lo dijo nuestra presidenta el otro día con todo el acierto, porque no se trata sólo de estar sino también de ser. Es una idea, una ideología, un ideario y los mantiene, con independencia de que se cometan errores o no, pero creo que lo importante es saber dónde uno está. Yo estoy orgullosa del partido al que pertenezco porque creo que siempre ponemos por delante, y aquí en Andalucía lo estamos demostrando desde que Ciudadanos llegó al Parlamento, esa utilidad para los andaluces. Ya lo hicimos la pasada legislatura apoyando en este caso a un gobierno del PSOE y ahora formando gobierno con el PP.

–Parece que el origen de todos los males estuvo cuando Albert Rivera dijo de manera taxativa que no iba a pactar con el PSOE. ¿Se arrepienten de esa decisión?

–Albert fue un visionario y lo que está claro es que el Partido Socialista, o más bien Pedro Sánchez, no hubiera querido gobernar con Ciudadanos nunca. El problema es que nosotros no fuimos capaces de visualizar esa negativa por parte de Pedro Sánchez y lo que ocurrió es que el electorado culpó a Ciudadanos de que no se hubiera conformado ese gobierno.

–Los resultados electorales en Cataluña no han sido nada buenos tras el descalabro que se produjo en las Elecciones Generales. ¿Están en peligro de desaparición y que sea otro proyecto fallido del centro?

–Ser de centro es difícil, es complicado. La gente quizás muchas veces no entiende justamente que el hecho de ser de centro es lo que te permite la posibilidad de defender esa utilidad que a la vez sirva para llegara a acuerdos con un lado o con otro y eso a veces la gente no lo entiende. Es difícil de entender y de explicar y quizás ahí está nuestro error, en la capacidad de saberlo explicar. La muestra más evidente lo ponemos en la pasada legislatura donde en Andalucía se apoyó a un gobierno del PSOE y en Madrid se hizo con uno del Partido Popular y eso es lo bueno. Saber que estás en el centro sin complejo alguno, eso es importante destacarlo. ¿Qué a veces es difícil? Hay que tener una visión y un talante muy democrático y saber dónde está el centro. Es difícil de explicar pero pienso en realidad que la gran mayoría de personas tiene un pensamiento de centro pero igual no lo saben.

–¿Qué piensa de los tránsfugas? ¿Y en Andalucía puede haber también una desbandada?

–En Andalucía justamente hace dos días firmaron Juan Marín (Ciudadanos) y Elías Bendodo (Partido Popular), un acuerdo donde se cerraba la puerta a esos tránsfugas, así que aquí en Andalucía no existe ningún peligro porque esa cuestión está más que resuelta por los dos partidos. Estamos gobernando con esa responsabilidad que conlleva y lo que queremos es una estabilidad y acabar la legislatura. Para mí un tránsfuga es algo que no comprendo. No puedo entender que alguien puede pensar que un acta que han decidido los ciudadanos puede pertenecerle a alguien de forma personal. Me parece de las barbaridades más gordas que hay. No voy a decir corrupción pero ética y moralmente me parece una aberración. Con el sistema electoral que tenemos la gente vota a partidos políticos, no tenemos lista abiertas exceptuando las del Senado, por lo que cuando alguien deposita el voto en una urna, lo hace para un partido, no está votando a fulanito o zutanito. Que alguien se crea en la potestad de poder mantener su acta, esa persona a quien está defraudando es a los ciudadanos.

–¿Eso sería válido al caso que se ha dado en el Parlamento andaluz con el caso de Adelante Andalucía ,donde se ha producido una expulsión de una parte del grupo con Teresa Rodríguez a la cabeza?

–Yo creo que sí. Allá cada uno lo que haga desde el punto de vista personal. Pienso que si esa persona se presentó un día bajo una coalición electoral que la formaban distintos partidos políticos, los cuales pertenecían la gran mayoría a Podemos, si luego no comulgas con tu partido político o al contrario, entonces no nos engañemos. Los electores votaron a Adelante Andalucía como una confluencia de Izquierda Unida y Podemos y si has dejado de pertenecer a ellas, has defraudado al votante de esa izquierda que votó a esa formación y no a los diputados de manera individual.

–¿Cómo es el estado de salud del pacto en Andalucía?

–Muy sano, afortunadamente. El pacto de gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular es muy bueno, me atrevería a decir que es modélico con respecto a otros pactos que se llevan en otras partes de España y como el del Gobierno central de PSOE y Podemos donde tristemente vemos que a diario se están contradiciendo entre sí, los vicepresidentes, los ministros y es un poco el lío que nos forman a todos los españoles. Aquí afortunadamente es un solo Gobierno formado por dos partidos políticos y eso es lo bueno y saludable cuando existe un gobierno de coalición. Lo que quieren los ciudadanos y lo que desean es que el gobierno gestione y gobierne y es a lo que está dedicado el de la Junta de Andalucía.

–Una de las situaciones más sorprendentes ha sido el volantazo de Pablo Iglesias al dejar la vicepresidencia para encabezar la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid. ¿Cómo interpreta este movimiento?

–Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera pero sinceramente cuando tú eres vicepresidente del Gobierno y de repente dejas una vicepresidencia en una situación como la que está el país, con una pandemia y con los índices que hay de desempleo y demás, tristemente de fallecimientos también, me parece de una irresponsabilidad total.