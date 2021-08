Ciudadanos denuncia el mal estado y la falta de limpieza de los parques infantiles

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado la suciedad y la falta de mantenimiento que sufren los parques infantiles de la ciudad. La falta de limpieza en el interior y exterior de los recintos, el mal estado del caucho, el deterioro de los bancos o la falta de mantenimiento de la zona de juegos infantiles son deficiencias comunes en estos espacios públicos que, según la concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo, ”corresponden a la falta de interés y dejadez de este equipo de gobierno”. La edil ha resaltado como uno de sus principales problemas “la suciedad que se acumula en el interior y alrededor de las zonas de juegos infantiles, teniendo en cuenta que son niños los usuarios de estos espacios, por lo que se debería prestar especial atención al mantenimiento y la limpieza”.

La concejala de Cs ha subrayado que estos espacios aumentan su actividad con el inminente inicio del curso escolar, por lo que “no nos podemos permitir que los parques infantiles sigan en este lamentable estado, con el consiguiente peligro que esto conlleva para los niños y niñas de nuestra ciudad”, a lo que ha añadido que “es urgente que el alcalde y su equipo de gobierno cumplan con sus obligaciones más básicas en la gestión de la ciudad y de los elementos que afectan al día a día de los ciudadanos para, al menos, garantizar la limpieza, la seguridad y el bienestar de estos”. "Esto es una muestra más de que aquello que no se ve parece que no sucede. En este caso, los afectados son los más pequeños, que no tienen la culpa de la desidia de un equipo de gobierno que, a menos que les pueda servir de propaganda, no se preocupa de sus problemas", ha asegurado.

Fidalgo ha recordado que a principios de verano se anunció la reparación de los suelos de caucho de las zonas de juegos y parques infantiles, además del inicio del expediente para realizar una inversión de casi 11.000 euros para la contratación de suministro de material de repuesto para estos espacios. Sin embargo, ha indicado que “hemos podido comprobar estos trabajos se están quedando cortos ya que los parques infantiles necesitan de unas profundas labores de mantenimiento para que presenten un buen estado de conservación. La edil ha criticado que “no se estén realizando con la celeridad debida los trabajos de reparación de los suelos de caucho, ya que, a este paso, cuando terminen de realizarlos van a tener que volver a empezar a hacer nuevas reparaciones debido a esta tardanza, además de anunciarse se reparación en pleno verano, momento en el que los niños y las niñas cuentan con más tiempo libre”. A esto ha sumado que “estos trabajos de mantenimiento solo se centran en uno de los elementos de los parques infantiles, mientras que no se está trabajando en otras labores como la pintura, la limpieza y, en definitiva, la reparación de unos juegos que están en mal estado de conservación, por lo que, si no se hace una actuación global en los parques, toda inversión será inútil”.

Por último, Fidalgo ha recordado que tanto el mantenimiento la y limpieza como la reparación de los parques infantiles, así como la elaboración de un plan de adaptación de los parques infantiles a los menores con diversidad funcional, han sido cuestiones que Ciudadanos ha elevado al Pleno municipal para que “se cumpla con una obligación tan básica como mantener el patrimonio urbano de nuestra ciudad”, por lo que ha recordado al alcalde y su equipo de gobierno que “es su deber centrarse en lo que realmente afecta a la ciudadanía en vez de centrarse en cuestiones banales o que solo sirven de enfrentamiento con otras administraciones”.