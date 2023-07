Así será 'Calachica Sunset Bar', el 'beach club' de la Punta San Felipe de Cádiz

El más que deteriorado, degradado y conflictivo espacio que ocupaba el botellódromo de la Punta de San Felipe en unas edificaciones de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) con unas vistas espectaculares a la Alameda, sobre todo al atardecer, y al pie de una calita pegada a la muralla del XVIII, se convertirá en un beach club o sunset bar que prevé abrir sus puertas al público el verano del próximo año 2024.

Esto es lo que esperan en la empresa concesionaria, Chiringuitour SL, según adelantaron a este periódico dos de sus cuatro socios, el promotor musical Omar Osuna, que ejerce de administrador único de la sociedad, y el empresario hostelero Raúl Cueto. Ambos confiesan que les gustaría comenzar las obras lo antes posible, en septiembre u octubre. El tercero de los socios de la firma promotora es el ingeniero y arquitecto técnico Javier Vázquez Selvático, director general de Edificarte Eventos SL. El cuarto bloque lo componen varios socios valencianos relacionados también con The Music Republic, una potente empresa dedicada a la organización de festivales y conciertos, según informó a este periódico el propio Omar Osuna.

Porque la propuesta de ‘Calachica Sunset Bar’, nombre bajo el que, al menos hasta el momento, parece que abrirá sus puertas, será un complejo de ocio y de restauración de alta calidad dividido en tres zonas en las que se podrá almorzar, tomar un café o una copa al pie de la piscina disfrutando del atardecer o cenar, pero también asistir a un concierto, espectáculo o sesión de DJ o celebrar un evento, adelantan sus responsables. “Será un lo que se entiende por un beach club, porque queremos poner en valor la playita, la calita que está aquí abajo y conectar todo el negocio y toda la zona con el mar. Serán unas instalaciones abiertas a todo el que quiera disfrutar de ellas, como en cualquier negocio de hostelería, porque esto en absoluto tiene nada que ver con un club privado”, precisa Omar Osuna.

“En el proyecto va a tener mucho peso la restauración, con una oferta gastronómica conectada con el mar que pretende ser un motor y el principal atractivo de la zona de día, potenciando así el objetivo que persigue la Autoridad Portuaria, que es conectar el puerto con la ciudad, también en horario diurno” añade Raúl Cueto.

La parte superior del sunset bar estará dividida en tres zonas, “una pegada a la Muralla de San Felipe, muy diáfana, preparada para todo tipo de eventos, culturales, musicales, y de todo tipo. La parte central de la piscina está enfocada más al tardeo y a disfrutar de la puesta de sol”, explica el hostelero. Además vamos a intentar cubrir con ella las necesidades que puedan tener todos los hoteles boutique y apartamentos turísticos que existen el casco histórico, que no tienen este tipo de infraestructura. La zona dedicada a restauración contará con una gran cocina con un equipamiento profesional de altas prestaciones y otra más pequeña para dar servicio a la terraza”, adelanta Raúl Cueto.

La zona descubierta dispondrá de una piscina con una lámina de agua de 188 metros cuadrados, una anchura en su parte mayor de cinco metros y una profundidad de entre 80 centímetros y un metro, precisó a este periódico Venancio González Pérez, director de proyectos de La Consulta Arquitectos, estudio que se ha encargará de la ejecución de la obra, que no requerirá la demolición de ninguna edificación porque se aprovechará su estructura. No obstante, Autoridad Portuaria sí que derribará por su cuenta un par de módulos sin uso para dar acceso directo a la playita, que hoy no lo tiene y que queda oculta tras estas edificaciones.

En la planta inferior están previstas dos salas de celebraciones y eventos con capacidad para unas trescientas personas, los aseos, almacenes y otras dependencias de servicio. La entrada principal estará al fondo, según se entra en la Punta de San Felipe por la Avenida Almirante Pascual Pery Junquera, si bien el otro extremo está dotado de otra entrada detrás del escenario.

El complejo dispondrá de 4.584 metros cuadrados, 2.048 construidos y 2.500 exteriores

Los promotores ya han presentado el detalle del proyecto a la presidenta de la APBC, Teófila Martínez, y a una delegación municipal encabezada por el alcalde de Cádiz, Bruno García, como máximo responsable de la institución de la que depende el otorgamiento de la licencia de construcción, informa la Autoridad Portuaria. Chiringuitour SL invertirá más de dos millones de euros en el proyecto, que ya ha superado la tramitación administrativa, indicó la Autoridad Portuaria y confirmaron los dos socios a este periódico.

El espacio de actuación se concreta en dos agrupaciones de los ocho locales vacantes en la zona; en concreto, los módulos B, C y D por un lado y los módulos H, I, J, K y L por otro lado, a los que se unen espacios exteriores de porches y terraza superior. En total, se parte de una superficie construida de 2.048 metros cuadrados, a los que se suman otros 2.500 metros cuadrados de espacios exteriores.

“El objetivo, según plantean los promotores, es la implantación de una actividad de ocio y restauración con horario amplio que dote de dinamismo al espacio singular”, aclara la APBC. “La propuesta de actividad de ocio y hostelería plantea diversidad de actividades yendo desde la restauración y la hostelería hasta espectáculos”, añaden.

La piscina de tipo 'infinity' tendrá 188 metros cuadrados, cinco de ancho en su parte mayor y entre 80 centímetros y un metro de profundidad

“Para ello, el proyecto busca diseñar un espacio libre de calidad en la terraza superior como hito de ocio y restauración dentro del recorrido peatonal del paseo y garantizar la continuación del paseo perimetral del borde marítimo, reforzándolo con un paseo mirador superior que no dependa de horarios de actividad y que permita una conexión futura con la muralla histórica”, plantean desde la APBC.

El proyecto que dirige Venancio González Pérez, director de La Consulta Arquitectos, contempla “la cubrición de la crujía exterior de acceso a los locales a modo de porche de forma que se consigue ampliar la anchura de la terraza superior. En esta banda se proyectan los núcleos de escaleras y ascensores que comunican los dos niveles del complejo; el nivel inferior dedicado a salas de fiestas cerradas y aseos, mientras que el nivel superior se destina a actividades de ocio y restauración al aire libre”, precisan desde la Autoridad Portuaria.

“La idea principal del proyecto es conseguir que los locales existentes recuperen soleamiento y vistas hacia la ciudad a la vez que se dota de actividad un espacio exterior que hasta el momento se encuentra infrautilizado a pesar de poseer unas condiciones de orientación y elevación notables”, recalcan desde la APBC. “El proyecto plantea la puesta en valor de las condiciones naturales de la ubicación y sus posibilidades de conexión con el mar y la ciudad histórica”, añaden.

“El edificio sobre el que se actúa está situado en el Paseo Almirante Pascual Pery Junquera, sobre suelo portuario, en la prolongación de la muralla de San Felipe, y está formado por una agrupación de locales de ocio construida en los años 90 del siglo XX. Se trata de una sucesión de pórticos separados cuatro metros que compone la agrupación de locales y que finaliza al Norte con un espacio de anfiteatro semicircular, en uso actualmente”, recuerdan desde la APBC.

“Estos locales se explotan mediante concesiones administrativas otorgadas por la Autoridad Portuaria, que persigue también generar un nuevo concepto de ocio en este espacio, alejado de la conflictividad y que será la punta de lanza de la integración del puerto en la ciudad en esta zona”, señalan.

“El proyecto coincide con el concepto de espacio que tenemos para la Punta de San Felipe, que debe convertirse en elemento tractor para este espacio de oportunidad para la ciudad y su entorno”, ha declarado la presidenta de la APBC. “No era explicable que una de las zonas con mejores vistas de la ciudad no tuviera un mirador desde el que los ciudadanos puedan contemplar la fachada marítima de la Alameda”, concluye Teófila Martínez.