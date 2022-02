Cádiz hermana a Rusia con Ucrania

Y la mismísima Natasha Smirnova intenta templar la conversación. Pero no es capaz de consolar a Susana (como Cádiz la rebautizó), cuando es incapaz de contener sus lágrimas en algunos momentos de la entrevista , sobre todo cuando se acuerda de su hermana, “con la que prácticamente no hablo todos los días. Nos levantamos por la mañana y nos mandamos por whatsapp un solecito y un beso . Preferimos no hablarnos porque lo pasamos muy mal”.

La lucha está en Cádiz

Natasha Smirnova es una de las vecinas más activas en la lucha contra la peatonalización de parte de la calle Marianista Cubillo. “Con Martín Vila me he encontrado aquí a otro dictador. No atiende a razones. No nos escucha. Nos evita y no quiere escuchar nuestros argumentos”. Tiene una clara cruzada contra el Ayuntamiento en general pero su lucha es ya frontal contra el concejal de Urbanismo, Martín Vila, "algo que termina por afectar al mismísimo alcalde": “No pueden vendernos que son el partido del pueblo cuando no miran por la gente de la calle. Lo único que buscan es hacerle daño a los pequeños comerciantes que, como mi amiga Oksana, empiezan a trabajar a las siete de la mañana para llevar una casa y un negocio para adelante”. Indignada está con el conflicto que mantiene Martín Vila como los hosteleros de la calle La Palma, “vamos, La Palma, ni más ni menos. Eso es llevar su cerrazón al corazón de Cádiz”. “Me fui de Rusia huyendo de posturas como esa y aquí me encuentro con Martín Vila”.