La exposición 'Te Escribiré Siempre. Correspondencias. Rafael Alberti-León Ferrari' se inaugura este jueves

El concejal de Presidencia y presidente de la Casa de Iberoamérica, Paco Cano, ha presentado esta mañana en rueda de prensa telemática la exposición ‘Te Escribiré Siempre. Correspondencias. Rafael Alberti – León Ferrari’, que se inaugura mañana jueves a las siete de la tarde, en la Casa de Iberoamérica.

Paco Cano ha explicado que aunque Alberti no necesita presentación, sí hay que subrayar que León Ferrari es el artista visual más importante de Argentina y más allá de eso, en su día fue nombrado por The New York Times como uno de los cinco artistas vivos más importantes del mundo.

El material que se mostrará a partir de mañana en la Casa de Iberoamérica incluye testimonios de la amistad que mantuvieron estos dos grandes artistas a lo largo de más de tres décadas, entre ellos, cartas, dibujos, libros y obras artísticas. Algunas de las piezas han sido prestadas por la Fundación Augusto y León Ferrari, de Buenos Aires, y viajaron desde allí para la ocasión y también hay obras de la Fundación Alberti que tiene su sede en El Puerto de Santa María. Ha agradecido además a ambas entidades esta cesión temporal para la muestra y ha destacado, de manera especial, la escultura que Ferrari le regaló al portuense “y que es la primera vez que se expone en un contexto curatorial”. También ha hecho referencia a la ayuda recibida por la Cancillería Argentina y el Consulado de Argentina en Cádiz.

A partir de la despedida de ambos en Argentina, en 1963, cuando Alberti sale camino de su tercer destino en el exilio (Italia), comenzó una relación epistolar “llena de afecto, confidencias e intercambio de criterios y proyectos artísticos”, ha subrayado Cano.

El edil ha aludido asimismo a la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ya que la muestra se exhibió antes -aunque no con las mismas piezas- en el Centro Cultural de España en Córdoba y Buenos Aires (Argentina), así como en Asunción (Paraguay).

En cuanto a las actividades paralelas a la muestra, el también concejal de Patrimonio ha destacado el taller de poesía que se realizará el próximo viernes, día 11, en el Instituto Rafael Alberti de Cádiz, “como no podía ser de otra manera” y que terminará con la realización de un libro de artista; y otro taller “con y para mayores” sobre el género epistolar, que tendrá lugar el 2 de marzo en la Casa de Iberoamérica. Además, habrá una proyección sobre Alberti y otra sobre Ferrari y un ciclo temático con profesionales conocedores de la temática y que intervendrán vía telemática en el debate sobre la obra de ambos. “Son actividades con distintos grados de acercamiento al trabajo de estos dos artistas”, ha puntualizado.

También ha querido subrayar la importancia que tiene, dentro de la exposición, una de las piezas que ha llegado de Buenos Aires: “La civilización occidental y cristiana”. “Representa un bombardero norteamericano con un Cristo crucificado y cuando se expuso por primera vez en 1965 fue censurado y de hecho, ha seguido siendo censurado posteriormente”, ha detallado la comisaria argentina. Esta obra se enmarca en el contexto de la Guerra de Vietnam, un tema que trataron en sus cartas los dos artistas.