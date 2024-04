Cádiz se convierte en la despensa de MasterChef

Un privilegiado mirador con vistas a Ubrique sirvió el pasado 15 de enero como escenario para el rodaje de la entrega que el concurso MasterChef emitió la noche de este lunes. Así, la provincia de Cádiz se convirtió una vez más, y no será la última, en plató para este popular programa que emite todos los lunes La 1 de TVE.

La elección de la provincia y de Ubrique más concretamente ya es, de por sí, una grata noticia dada la gran audiencia de la que goza este ameno concurso televisivo, pero lo es más aún si los responsables de su organización han elegido al mercado Virgen del Rosario de Cádiz como despensa de la que surtirse de todos los alimentos que le serán necesario para el desarrollo de este episodio.

Cierto es que, en un principio, la historia surge a raíz de que, para la realización de uno de los platos que tuvieron que confeccionar los concursantes necesitaban algo aparentemente tan sencillo como tagarninas silvestres y no lograban encontrarlas por el mundo Dios.

La mediación de unos de los cocineros que colaboran desde el lado oculto del concurso hizo posible conseguir este cardillo tan delicioso. Contactó con un amigo suyo: Ismael, de la frutería Los Corrales, ubicada en el mercado municipal Virgen del Rosario de Cádiz.

Allí fue, habló con Ismael Sánchez, su propietario, y éste le dijo que “sin problemas”.

Ismael era consciente de que no era una operación sencilla la de conseguir tagarninas silvestres pero hacerlo le proporcionaría una muy buena promoción tanto de su puesto como la del resto de compañeros que comparten con Ismael Sánchez el Virgen de Rosario.

Así que manos a la obra. Confiesa Ismael que le costó tres días conseguirla pero, dicho y hecho. Su experiencia en el sector y su agenda de teléfonos le hicieron posible conseguir para MasterChef 90 kilos de tagarninas para dar de comer a 110 comensales en ese rincón del mirador de Ubrique.

“Pero buscaban calidad y buen precio o sólo buen precio?”, se le preguntó a Ismael Sánchez, a lo que respondió con un riguroso “calidad, sólo buscan calidad”. Así que el encargo no era moco de pavo pero le operativa, después de muchos años al frente de la frutería, le hizo posible tener las tagarninas de calidad y en el momento justo y en el lugar acordado.

Sin querer, Ismael se vio sometido a un examen del que ha resultado con matrícula de honor, ya que los organizadores del programa le han encomendado toda la logística para todo el economato que hace falta para cada programa que se ruede y emita, a partir de esa fecha, desde cualquier punto de Andalucía.

Tanto es así que ya preparan exteriores en Tarifa, en Jerez y otro, algo más para adelante, en Málaga. Y para todos esos programas será Ismael Sánchez el que se tendrá que ocupar ya no sólo de buscarle las frutas y las verduras que le sean necesario a los concursantes e invitados al programa sino que también tendrá que ocuparse de surtir a Master Chef de carne, pescado, lácteos, huevos, aceite, etcétera, etcétera, etcétera…. O sea, de toda la despensa que se requiera para el rodaje y desarrollo de esos episodios que tengan como escenario algún rincón de Andalucía.

Así andaba este lunes Ismael Sánchez. Y no tanto pensando en su propio negocio y la imagen de su empresa sino que “buena parte de los compañeros del mercado Virgen del Rosario han participado para conseguir todos los productos que nos han ido encargando, siempre con la calidad como característica fundamental”. El precio, por supuesto, no ha sido puesto como condición, pero estos detallistas del mercado gaditano no son tontos y saben que tienen que darle esa calidad que piden y un buen precio para evitar que algún mayorista se les adelante y se les acabe este sueño que comparten con todos los concursantes de este programa televisivo.

En concreto, el capítulo que se emitió esta noche pasada se rodó el 15 de enero, por lo que Ismael conoce quiénes ganaron y quienes perdieron pero su boquita está cerrada a cal y canto y guarda los secretos de este concurso como si fuera su vida en ello.

Así, anoche tuvieron que darle de comer a un total de 120 comensales, entre los que se encontrapersonajes tan gaditanos y conocidísimo como Jesulín de Ubrique, que pudo degustar los platos que confeccionaron los concursantes de esta edición.